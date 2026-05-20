Nakon sastanka Izvršnog komiteta UEFA čini se da je sve spremno da se takmičenja reprezentacija u Evropi potpuno promijene.

Reprezentativni fudbal u Evropi kakav trenutno gledamo odlazi u istoriju, jer je UEFA pripremila niz promjena koji će ga rekonstruisati iz korijena! Važne odluke tek treba da budu zvanično potvrđene, ali je praktično već sada jasno da nas čeka potpuni zaokret - i u kvalifikacijama za velika takmičenja i u Ligi nacija.

Izvršni komitet UEFA sastao se danas u Istanbulu i donio odluku koja će u potpunosti promijeniti reprezentativni fudbal u Evropi! Odlučeno je da se pokrene revolucija koja će dovesti do toga da se takmičenja muških reprezentacija pod okriljem UEFA od 2028. godine igraju u novom formatu.

"Nakon temeljnog pregleda trenutnih formata takmičenja muških reprezentacija UEFA i opsežnih konsultacija sa svim članicama UEFA, novi koncept je potvrđen za implementaciju nakon UEFA EURO 2028. U novoj strukturi, UEFA Liga nacija (UNL) će od izdanja 2028/29 preći sa trenutne četiri lige na tri lige od 18 timova. Svaka liga će biti sastavljena od tri grupe od šest timova koji igraju šest utakmica protiv pet različitih protivnika: kod kuće ili u gostima protiv timova iz različitih šešira, kod kuće i u gostima protiv protivnika iz istog šešira. Sa 55 timova koji učestvuju, Liga C će uključivati jednu grupu od sedam timova, čiji će kalendar početi jedan prozor ranije. Četvrtfinale, Fajnal-for i plej-of za promociju/ispadanje će upotpuniti format bez promjena", navodi se na zvaničnom sajtu organizacije.

Nije to jedino što je UEFA odlučila na sastanku u Turskoj. Mijenjaće se i sistem kvalifikacija, pa će one mnogo više ličiti na format koji trenutno koriste Liga šampiona ili Liga Evrope. Ispostaviće se da je klupski fudbal bio priprema, a da je UEFA nakon testiranja spremna da i reprezentacijama predstavi novi model.

"Evropske kvalifikacije će takođe imati višeslojnu strukturu: Liga 1, sastavljena od 36 timova iz UNL liga A i B, i Liga 2, sastavljena od preostalih 18 (ili 19) UNL timova. U Ligi 1 biće tri grupe od po 12 timova izvučenih iz tri šešira od po 12 timova. Svaki tim će igrati šest utakmica kod kuće ili u gostima protiv šest različitih protivnika, po dva u šeširu, slično formatu UEFA klupskih takmičenja. Liga 2 će se odvijati potpuno isto kao UNL liga C sa tri grupe od po šest (ili jednu od sedam). Iako se direktno kvalifikuju za finalni turnir, domaćini će učestvovati u evropskim kvalifikacijama sa ciljem vezanim za njihovu poziciju u sljedećem izdanju UEFA Lige nacija. Najbolje rangirani timovi iz svake grupe Lige 1 će se direktno kvalifikovati, dok će preostala mjesta biti dodijeljena putem sistema plej-ofa, što će garantovati fer šanse za kvalifikaciju i timovima iz Lige 2", navodi UEFA.

Očekuje se da detaljnija verzija koncepta bude predstavljena na narednom sastanku Izvršnog komiteta, a da u septembru bude i usvojen prijedlog o reformi. Odmah nakon toga biće organizovana konferencija za medije na kojoj će široj fudbalskoj javnosti biti predstavljeni svi novi detalji.

Izuzetno zadovoljan pripremljenim promjenama je predsjednik UEFA, slovenački advokat Aleksander Čeferin - dugogodišnji prvi čovjek organizacije. On se oglasio nakon što su stigli prvi detalji o potpunoj rekonstrukciji repreznetativnog fudbala u Evropi.

"Novi formati će poboljšati konkurentsku ravnotežu, smanjiti broj neriješenih utakmica, ponuditi privlačnije i dinamičnije takmičenje navijačima, uz istovremeno obezbjeđivanje fer šanse za kvalifikacije za sve timove i bez dodavanja dodatnih datuma u ​​međunarodnom kalendaru", rekao je Čeferin i dodao: "Sve u svemu, promjene će povećati vrijednost UEFA muškog nacionalnog fudbala i veoma se radujemo implementaciji novih sistema takmičenja".