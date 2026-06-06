Predlog građanskog pokreta URA o povećanju svih penzija za 40 eura još nije dobio mišljenje Vlade, iako je upućen prije nekoliko mjeseci, dok dio poslanika smatra da je prije donošenja odluke potrebno precizno utvrditi izvor sredstava za njegovo finansiranje.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Kako prenosi portal Dan, poslanik GP URA Zoran Mikić tvrdi da za povećanje penzija nije potrebno novo zaduživanje države, već da se sredstva mogu obezbijediti iz budžeta Fonda PIO za ovu godinu.

Mikić je na sjednici Odbora za rad i socijalno staranje kazao da je budžet Fonda PIO ove godine uvećan za oko 60 miliona eura, dok su dosadašnja usklađivanja penzija zahtijevala svega osam miliona eura.

"Na januarsko povećanje od 0,38 odsto utrošena su dva miliona eura, dok je za majsko usklađivanje od 0,95 odsto potrebno šest miliona. To znači da za eventualno povećanje penzija za 40 eura postoje raspoloživa sredstva", naveo je Mikić.

Kako prenosi portal Dan, Odbor se nije izjasnio o predlogu jer nije bilo kvoruma, ali su podršku najavili poslanici Demokratske narodne partije i Socijaldemokrata. Predstavnici Pokreta Evropa sad i Nove srpske demokratije saopštili su da podržavaju povećanje penzija ukoliko se potvrdi da za to postoje realne finansijske mogućnosti.

Mikić je poručio da je suštinsko pitanje da li postoji politička volja za povećanje penzija, navodeći da Vlada do sada nije demantovala njegove procjene o raspoloživim sredstvima.

Prema njegovim riječima, dosadašnja usklađivanja penzija bila su simbolična, jer su penzioneri dobili povećanja od svega nekoliko eura.

Kako prenosi portal Dan, predlogom je predviđeno i da se penzije usklađuju četiri puta godišnje umjesto dosadašnja tri puta. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša najavio je amandmane kojima bi se inflacija i zarade upoređivale sa istim periodom prethodne godine, što bi, kako tvrdi, omogućilo značajniji rast penzija.

Mugoša smatra da novca za povećanje ima, podsjećajući da je država prošle godine izgubila desetine miliona eura po osnovu sudskih sporova.

Predsjednik Odbora za rad i socijalno staranje Dražen Petrić ocijenio je da predlog GP URA ima populistički karakter i zatražio precizno objašnjenje izvora finansiranja povećanja penzija.

Sličan stav iznio je i poslanik Nove srpske demokratije Vaso Obradović, koji je poručio da je neophodno pomoći penzionerima, ali na održiv način.

Kako prenosi portal Dan, predstavnici penzionerskih organizacija upozorili su da veliki broj starijih građana živi na granici siromaštva i da postojeća usklađivanja nijesu pratila rast troškova života.

Predstavnik Pokreta penzionera Sadik Klimenta kazao je da mnogi penzioneri danas biraju između kupovine ljekova i osnovnih životnih namirnica, zbog čega traže vanredno povećanje penzija i usklađivanje sa stvarnom inflacijom.

Nezadovoljstvo trenutnim stanjem izrazio je i Svetozar Čabarkapa, koji smatra da ni povećanje od 40 eura nije dovoljno, dok je predsjednik Udruženja penzionera Gornje Gorice Dragan Marković podsjetio da minimalnu penziju prima gotovo 68 hiljada građana.

Kako prenosi portal Dan, Marković je upozorio da više od polovine crnogorskih penzionera živi ispod ili na samoj granici siromaštva, ističući da je neophodno pronaći sistemsko rješenje koje će omogućiti dostojanstveniji život najstarijim građanima.