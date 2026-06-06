Kandidat za predsjednika Real Madrida Enrike Rikelme iznio više nego ambiciozni plan da dovede Jirgena Klopa na mjesto trenera. Uslov je da pobijedi Florentina Pereza: Rikelme obećava Klopa na klupi Real Madrida

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kandidat za predsjednika Real Madrid, Enrike Rikelme, najavio je da će, ukoliko pobijedi na predstojećim izborima, pokušati da angažuje Jirgen Klop za novog trenera madridskog kluba.

Rikelme je saopštio da je svjestan kako je Klop u više navrata odbijao povratak trenerskom poslu, ali smatra da bi poziv iz Real Madrida mogao predstavljati poseban izazov.

"Upravo zato vjerujemo da je izazov rada u Real Madridu drugačiji, jer postoje veliki klubovi, ali postoji samo jedan Real Madrid. Samo je jedna institucija sposobna da objedini tradiciju i budućnost, vrijednost i ambicioznost, strast i izvrsnost", naveo je Rikelme u saopštenju.

Njemački stručnjak trenutno obavlja funkciju direktora za globalni fudbal u kompaniji Red Bull, a posljednji trenerski angažman imao je u Liverpool FC, koji je napustio prije dvije godine nakon devet sezona provedenih na Enfildu.

Prije dolaska u Liverpul, Klop je po sedam sezona vodio Borussia Dortmund i 1. FSV Mainz 05.

Početkom ove sezone Klop je u intervjuu za The Athletic poručio da trenutno ne planira povratak trenerskom poslu.

"Ne želim više da radim kao trener. Tako sada mislim, ali nikad se ne zna. Imam 58 godina. Ako bih ponovo počeo sa 65, svi bi rekli: 'Pa rekao si da nikad više nećeš to raditi'. Eto, izvinite, kad sam to rekao bio sam sto odsto uvjeren. To je ono što sada mislim. Ništa mi ne nedostaje", kazao je Klop.

S druge strane, aktuelni predsjednik kluba Florentino Perez navodno priprema sopstvena velika pojačanja. Prema navodima španskih medija, među imenima koja se povezuju sa klubom nalazi se i Majkl Olise.