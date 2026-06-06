Snimak na kojem djeluje kao da je Tramp zadrijemao usred obraćanja svojih najbližih saradnika postao je viralan na društvenim mrežama.

Izvor: Twitter/@nexta_tv/Screenhot

Na društvenim mrežama postao je viralan snimak američkog predsjednika Donald Tramp za kojeg pojedini korisnici tvrde da prikazuje trenutak kada je zadrijemao tokom obraćanja saradnika u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće u Vašingtonu, piše The Daily Beast.

Na snimku se vidi kako Tramp, obučen u plavo odijelo i kravatu jarko žute boje, sjedi dok se njegovi saradnici obraćaju predstavnicima medija.

“He literally doesn’t sleep.” Trump fell asleep in front of everyone



Just hours earlier, U.S. Secretary of State Marco Rubio was praising the president’s work ethic.



“This guy literally doesn’t sleep. He works days and nights, long hours, every day.”



Later, during an event…pic.twitter.com/TAP74yHg6B — NEXTA (@nexta_tv)June 5, 2026

Samo nekoliko sati ranije, američki državni sekretar Marko Rubio pohvalio je predsjednikovu radnu etiku, navodeći da Tramp radi danonoćno.

"On bukvalno ne spava. Radi danima i noćima, duge sate, svakog dana", rekao je Rubio tokom obraćanja.

Bijela kuća ubrzo je reagovala na navode koji su se proširili društvenim mrežama, ističući da su Trampove oči tokom cijelog snimka bile otvorene i da predsjednik ni u jednom trenutku nije zaspao.

His eyes are literally open in the clip you posted, you dumbass mouth-breathershttps://t.co/7VCNwVgQowpic.twitter.com/3zoCVEzsrY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47)June 4, 2026

Portparol Bijele kuće Dejvis Ingl oštro je kritikovao izvještavanje lista The Daily Beast.

"Predsjednik Tramp je najbistriji, najdostupniji i najenergičniji predsjednik u američkoj istoriji. Dok poremećeni 'Dejli Bist', koji je pred propašću, preko svojih novinara gura neutemeljene teorije zavjere, predsjednik Tramp danonoćno radi kako bi našu zemlju učinio većom nego ikada prije", saopštio je Ingl.