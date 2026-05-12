Luka Dončić se povlači iz reprezentacije Slovenije ovog ljeta, fokusirajući se na svoje ćerke nakon raskida sa vjerenicom.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Odmah nakon eliminacije LA Lejkersa iz NBA plej-ofa oglasio se Luka Dončić i objasnio da neće moći da igra za reprezentaciju Slovenije ovog ljeta. To je prvi put u Dončićevoj karijeri da neće igrati za državni tim - i poručio je da će bez njega morati da sada učestvuju u kvalifikacijama za Mundobasket.

Ova odluka nije došla zbog povrede, koja ga muči posljednjih mjesec dana, kao ni zbog umora, nego zbog toga što želi da bude više sa svojim kćerkama, poslije burnog raskida sa verenicom Anamarijom Goltes.

"Volim svoje ćerke više od svega i one će uvijek biti na prvom mjestu u mom životu. Dok sada nastavljam da radim na zajedničkom starateljstvu nad svojim ćerkama, bio sam primoran da donesem tešku odluku između putovanja i igranja za reprezentaciju Slovenije i toga da ovo ljeto provedem sa njima. Nažalost, u proteklih osam mjeseci bilo mi je izuzetno teško da ih viđam", objasnio je Luka Dončić.

"Dao sam sve od sebe predstavljajući Sloveniju i razočaran sam što ovog ljeta neću moći da igram za svoju zemlju. Ali trenutno su moje ćerke i moje obaveze kao oca moj prioritet", dodao je.

Sloveniju inače u julu čekaju mečevi sa Estonijom i Švedskom, a dobra vijest za "zmajčeke" je što su i bez Dončića na dobrom skoru od 3-1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Da je situacija drugačija, pitanje je da li bi Dončić odustao od igranja za državni tim.

Šta je s Dončićem i vjerenicom?

Luka Dončić zvanično je raskinuo vjeridbu sa Anamarijom Goltes sa kojom ima dvoje djece. Njih dvoje su u lošim odnosima već mjesecima, a sve je "puklo" nakon što rođenja druge kćerke Olivije, početkom decembra prošle godine. Tada je Luka Dončić došao u porodilište u Kranju i želio je da u SAD povede sa sobom stariju kćerku Gabrijelu (dvije i po godine), poslije čega je njegova vjerenica burno reagovala i pozvala policiju.

Poslije toga se Dončić vratio u SAD i nastavio da igra košarku, a za cijelu "aferu" saznalo se nekoliko nedjelja kasnije kada je slovenački košarkaš angažovao advokata i počeo borbu za starateljstvo nad kćerkama.

Ko je Anamarija Goltes?

Slovenački par se poznaje još od kada su bili djeca, da bi 2016. godine uplovili u ljubavnu priču. Kratko su i raskinuli, ali su se potom vjerili 2023. godine na Bledu i kasnije dobili Gabrijelu. U međuvremenu je na svijet došla i Olivija krajem 2025. godine, da bi odnosi između njih zahladnjeli.