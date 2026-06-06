Sa Samita EU – Zapadni Balkan poručeno da je realno zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja do kraja godine, dok evropski zvaničnici ocjenjuju da je država ušla u završnu fazu pristupanja Uniji.

Izvor: Opština Tivat

Crna Gora je spremna za završnu fazu evropskih integracija i ima realnu šansu da postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, poručeno je sa Samita EU – Zapadni Balkan održanog u Tivtu, najvećeg međunarodnog skupa organizovanog u istoriji države.

Kako prenosi portal Vijesti, jedna od ključnih poruka samita jeste da bi Crna Gora do kraja ove godine mogla da zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja, čime bi bio otvoren put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji za dvije godine.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ocijenila je da evropska budućnost zemalja Zapadnog Balkana ostaje dostižna, naglašavajući da će proces pristupanja i dalje biti zasnovan na zaslugama, ali da mora biti dinamičniji i da reforme treba nagrađivati konkretnim koristima.

Ona je nakon samita saopštila da bi dvije riječi najbolje opisale skup u Tivtu – odlučnost i povjerenje.

„Odlučnost da evropska budućnost Zapadnog Balkana bude što prije ostvarena i povjerenje da će Evropska unija nastaviti da raste“, poručila je Fon der Lajen, dodajući da je cilj članstvo Crne Gore do 2028. godine dostižan.

Kako prenosi portal Vijesti, evropski lideri ocijenili su da je Crna Gora već ostvarila značajan napredak kroz jačanje institucija i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim standardima, zbog čega se danas nalazi u drugačijoj poziciji u odnosu na ostale zemlje kandidate.

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta saopštio je da je Evropska unija prošlog mjeseca započela izradu pristupnog ugovora za Crnu Goru, ocjenjujući da se prvi put nakon više od decenije može govoriti o konkretnom odbrojavanju do narednog proširenja.

„Prvi put od 2013. godine zaista odbrojavamo do sljedećeg proširenja i do toga da Crna Gora postane 28. članica EU“, rekao je Košta.

Kako prenosi portal Vijesti, Košta je istakao da proširenje ostaje jedan od ključnih geopolitičkih prioriteta Evropske unije i pozvao sve zemlje Zapadnog Balkana da iskoriste trenutni zamah kako bi ubrzale reforme i približile se članstvu.

Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola izrazila je očekivanje da bi Crna Gora već do ljeta mogla zatvoriti još najmanje dva pregovaračka poglavlja, što bi, prema njenim riječima, poslalo snažnu poruku cijelom regionu.

Podršku evropskom putu Crne Gore iskazali su i francuski predsjednik Emanuel Makron i njemački kancelar Fridrih Merc. Makron je poručio da će evropski partneri nastaviti da pomažu Podgorici u ispunjavanju obaveza, dok je Merc ocijenio da Evropska unija mora pokazati spremnost za novo proširenje nakon godina zastoja.

Kako prenosi portal Vijesti, tokom samita predstavljen je i francusko-njemački non-pejper kojim se predlaže postepena integracija država kandidata kroz djelimičan pristup jedinstvenom tržištu, učešće na pojedinim sastancima EU i druge pogodnosti prije punopravnog članstva.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocijenio je da bi ulazak države u Evropsku uniju predstavljao snažan signal svim zemljama kandidatima da politika proširenja i dalje funkcioniše i da se reforme isplate.

„Crna Gora ima priliku da ostvari veliki cilj naše generacije i izgradi dobro upravljanu, pravednu i ekonomski snažnu državu“, poručio je Milatović.

Kako prenosi portal Vijesti, Milatović je naglasio da je pozicija Crne Gore specifična u odnosu na ostale kandidate, imajući u vidu da je već pokrenut proces izrade pristupnog ugovora sa Evropskom unijom.

Tokom samita otvoreno je i pitanje bilateralnih odnosa sa Hrvatskom. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da Zagreb podržava evropski put Crne Gore, ali da očekuje napredak u rješavanju otvorenih pitanja između dvije države, uključujući pitanja ratnih zločina, nestalih osoba, imovine hrvatskih porodica, školskog broda „Jadran“ i razgraničenja.

Uprkos tim izazovima, dominantna poruka iz Tivta bila je da je Crna Gora trenutno najbliža članstvu u Evropskoj uniji od svih država regiona i da narednih nekoliko mjeseci može biti presudno za završetak pregovaračkog procesa. Kako prenosi portal Vijesti, evropski zvaničnici smatraju da je cilj članstva 2028. godine ostvariv ukoliko se nastavi sadašnji tempo reformi.