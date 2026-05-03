Andrej Stojaković, sin Peđe Stojakovića, sve je bliže odluci da igra za Grčku, dok se priprema za NBA draft ovog ljeta.
Talentovani košarkaš Andrej Stojaković izlazi ovog ljeta na NBA draft i prije toga ga konačno čeka odluka za koju reprezentaciju će nastupati. Znamo da već godinama traje borba Srbije i Grčke oko sina Peđe Stojakovića, a kako sada stvari stoje vjerovatnije je da će odbiti srpski nacionalni tim.
Korak ka konačnoj odluci napravljen je tokom vikenda u SAD i sve sluti da će Andrej Stojaković obući dres Grčke. Njegov otac Peđa Stojaković održao je u subotu sastanak sa predsjednikom Olimpijskog komiteta Grčke Isidorisom Kuvelosom, pohvalio se takođe i zajedničkom fotografijom, što znači i da se ništa ne radi u tajnosti, nego se nagovještava da bi Stojaković junior već ovog ljeta trebalo da obuče dres "helena".
Peđa Stojaković "pogurao" sina Andreja ka Grčkoj: Sve je jasnije da će Srbija izgubiti talenta
Razgovarali su o mnogim temama, između ostalog i o Andrejevoj sudbini, a kao što je poznato mladi košarkaš ima grčki pasoš zbog svoje majke, dok je takođe i rođen u Solunu.
Interesantno je da je Stojakovićeva porodica prije predsjednika Olimpijskog komiteta Grčke razgovarala i sa legendarnim Nikosom Zizisom, koji je takođe istakao da u tamošnjem Košarkaškom savezu imaju plan za Andreja Stojakovića, a sve sluti da bi mogao da obuče dres tokom ljetnog "prozora" kvalifikacija za Mundobasket.
Kako igra Andrej Stojaković?
U pitanju je klasičan bek koji za razliku od svog oca daleko slabije šutira trojke, ali se daleko bolje snalazi na skoku. Tako je u svojoj trećoj sezoni na koledžu, za Ilinois, došao na korak od finala NCAA. U prosjeku je bilježio 13,5 poena uz 4,5 skokova i jednu asistenciju po meču i zatim je donio odluku da izađe na draft.
Pred njim je nekoliko napornih nedjelja jer će imati priliku da skautima NBA lige pokaže i dokaže da je vrijedan potpisa, a očekuje se da bude "draftovan" u kasnoj drugoj rundi.