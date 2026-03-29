Sjajna partija Andreja Stojakovića i plasman na fajnal-for NCAA sa Ilinoisom.

Univerzitet Ilinois plasirao se na fajnal-for NCAA turnira pošto je prethodne noći bio bolji od Ajova (71:59), a sjajnu partiju pružio je potencijalni srpski reprezentativac Andrej Stojaković (21). Sin legendarnog Predraga Stojakovića bio je jedan od najboljih na ovoj utakmici i pokazao je da "krv nije voda".

Andrej Stojaković je i ovaj meč počeo sa klupe i završio je susret sa 17 poena, pet skokova i jednom ukradenom loptom, za 27 minuta na parketu, promašivši tek dva šuta iz igre (7/9). Sve to gledao je i Peđa Stojaković koji je slavio sa njim:

Peja and Andrej Stojakovic celebrate the trip to the Final Four.pic.twitter.com/MFhfQbIB4Z — CBS Sports College Basketball (@CBSSportsCBB)March 29, 2026



Nema sumnje da legendarni srpski košarkaš "puca od ponosa" i da je presrećan što je Andrej Stojaković uspio da se plasira na fajnal-for turnir NCAA, gde će imati priliku da osvoji i najvažniju titulu u univerzitetskoj košarci, što bi svakako uvećalo i njegove šanse da bude izabran na predstojećem NBA draftu.

Andrej Stojaković showing the strength at the rim.



7:27 left to play in Houston with a trip to the Final Four on the line



Osim sjajnog Stojakovića, crnogorski košarkaš David Mirković je ubacio devet poena, dok su solidno odigrala i braća Ivišić iz Hrvatske. Tomislav Ivišić je imao 13 poena, a Zvonimir Ivišić je dodao četiri.

Dodajmo i to da je najefikasniji za Ilinois bio Kiton Vagler sa 25 poena, a za Ajovu Benet Štirc sa 24.

Ilinonis će igrati protiv Djuka ili Konektikata, dok su s druge strane žreba Arizona i bolji iz duela Mičieg - Tenesi.