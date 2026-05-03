Nikola Jokić mogao bi da ostane i bez Džamala Mareja i Erona Gordona u narednoj sezoni. Denver sprema potpuni reset.

Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Ispadanje od Minesote u plej-ofu moglo bi da napravi zemljotres u Denveru. Kako stvari stoje moguće je potpuno renoviranje tima. U svom haosu koji sledi bezbjedan je samo Nikola Jokić. Nagetsi ne žele ni po koju cijenu da ga puste, spremili su ugovor od 293 miliona dolara za njega. Ali, za razliku od njega drugi starteri nisu zaštićeni - čak ni Džamal Marej i Eron Gordon.

Prema informacijama koje stižu iz Amerike čelnici kluba spremni su da slušaju ponude za njih dvojicu i ne isključuju mogućnost trejda. O tome je pisao pouzdani američki novinar Sem Amik.

Vidi opis Jokić bi mogao da ostane bez dvojice glavnih saigrača: Alarmi u Denveru, spremni su i njih da se riješe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Cijela liga će da prati da li će Jokić da produži ugovor. Ukoliko to uradi normalno je zapitati se da li će Nagetsi da krenu da razgovorima unutar franšize o Mareju. To dovodi i do neprijatnog razgovora o trejdu Gordona koga svi vole. Teško je zamisliti da će Eron da igra negde drugdje, ali je u isto vreme teško opravdati zadržavanje njega u sastavu kada je konstantno nedostupan da igra kada je najbitnije", navodi se u njegovom tekstu.

Jasna je aluzija na sve češće povrede Gordona koji je jedan od najbitnijih šrafova u igri Denvera kada je u pitanju odbrana. Međutim, isto tako je jasno i da ima 30 godina i da su njegovi problemi sa povredama sve češći. Marej je sa druge strane imao Ol-star sezonu, ali se opet nije pojavio u najvažnijem meču i ispromašivao se u šestom meču sa Minesotom koji je koštao ekipu.

Kakve su njihove plate?

Vidi opis Jokić bi mogao da ostane bez dvojice glavnih saigrača: Alarmi u Denveru, spremni su i njih da se riješe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Marej (29) je drugi najplaćeniji igrač u sastavu Denvera. U sezoni 2026/27 će dobiti 50.105,628 dolara i taj ugovor raste za sezonu 2027/28 (53.817,156) i dostiže maksimum u sezoni 2028/29 (57.528,684). Gordon (30) je odmah iza njega po plati, dobiće 31.978,037 dolara za narednu sezonu i jasno je da je u pitanju velika zarada

Glavno pitanje je koga bi mogli da dobiju u razmijeni? Koji timovi bi eventualno bili zainteresovani za Mareja i Gordona? Ako se u Denveru zaista odluče za takav korak, biće verovatno dosta zanimljivih ponuda.