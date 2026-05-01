Nikola Jokić objasnio svoje viđenje teške situacije u Denveru

Nikola Jokić izašao je pred novinare posle eliminacije iz plej-ofa protiv Minesote i preuzeo potpunu odgovornost za neuspjeh. Njegov tim nije uspio da izbaci lošije plasirani tim, šestoplasirani na Zapadu, koji je odigrao poslednji meč serije bez čak četvorice važnih igraća.

"Bili su agresivni, gurali su nas iz naših pozicija, skakali su dobro... Nisam mogao da nađem 'otvorene' saigrače, nisam mogao da napravim blok, nisam mogao da pogodim... Bili su bolji u svakom aspektu igre. Borili smo se, ali nismo mogli", rekao je Jokić na konferenciji za novinare posle utakmice.

Šta je bio problem sa skokom Denvera?

"Rudi (Gober) je veliki momak i nije samo on, svi su pomogli u njihovom ofanzivnom skoku. Nismo tu uradili dobar posao, imali su čak 19 ofanzivnih skokova. Gubili smo lopte, napravili su nam veliki problem"

"Nikola, koliko krivice osjećaš za to što se večeras sve završilo?", bilo je sledeće pitanje.

"Mnogo. Bilo je potrebno da igram bolje i moram bolje. Ulazio sam u ritam od treće utakmice, osjećao sam se malo bolje, ali morao sam da igram mnogo bolje u prvih nekoliko utakmica. Pogotovo u prve tri utakmice, da bih sve uključio, da bi se svi pokrenuli, da bismo bili agresivniji, poentirali... Bili su bolji, definitivno"

"TItula? Upravo smo ispali u 1. rundi"

Koliko je Denver daleko od borbe za titulu?

"Upravo smo izgubili u prvoj rundi plej-ofa, daleko smo", kratko je odgovorio Jokić.

Kakve su promjene potrebne Denveru?

"To nije pitanje za mene... Da smo u Srbiji, svi bismo dobili otkaze"

Minesota je tri puta "spustila" Denver na manje od 100 ubačenih poena, a za čitavu sezonu to se Nagetsima dogodilo samo dva puta.

"Veliki su, dugački, veoma su dobri defanzivci. Ko god igra za njih, zna principe njihove košarke. Mislim da su u pitanju osnovne stvari".

Neizbježno je bilo pitanje i o lošoj igri Džamala Mareja.

"Mislim da smo i dalje dobri. Stvorili smo otvorene šuteve i mislim da vas promašaj ne čini lošim igračem, niti čini vaše odluke lošim. Nismo mogli da pogodimo, posebno za tri poena, izuzev nekoliko momaka. Vjerujem u Džamala".

Koliko su nedostajali Eron Gordon i Pejton Votson?

"Ne možemo da razmišljamo o momcima koji nisu tu, i njima je nedostajalo nekoliko igrača, a opet su pobijedili. Definitivno su falili"

Jokić ne da na trenera Adelmana

Trenera Adelmana će svi kriviti i postoje navodi da mu se sprema otkaz.

"Nije njegova krivica to što ne možemo da odbranimo, da uhvatimo skok, nema uopšte njegove krivice, sve je na nama", izričit je Jokić.

Potvrdio je da želi da ostane u Denveru.

"I dalje hoću da ostanem Naget zauvijek", odgovorio je on dva puta, jer je uslijedilo i pitanje da li će produžiti ugovor.

Da li i dalje osjeća da ovo može biti šampionski tim?

"Ne znam, Oklahoma je i dalje 'Broj jedan' i dominira ligom. Mrzim te 'šta bi bilo - kad bi bilo' situacije".

Da li mu je povreda tokom zime stvorila preveliki problem ove sezone, kao i druge povrede njegovom timu?

"Imali smo 54 pobjede i bili smo treći na tabeli Zapada, na veoma talentovanom i opasnom Zapadu. Nalazili smo način da pobijedimo u nekim mečevima, ali ne bih da krivim povrede za to što nismo ušli u drugo kolo Zapada"

Da li je ovom timu nedostajao lider?

"Da, imali smo lidere, mnogi igrači su uskočili u važnim situacijama", rekao je Jokić u poslednjem razgovoru sa novinarima - vjerovatno sve do jeseni.