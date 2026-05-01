Denver Nagetsi izgubili od Minesote u šestoj utakmici plej-of serije i ispali sa skorom 2-4. Potpuno podbacili i posle četiri godine eliminisani u 1. kolu plej-ofa

Denver Nagetsi ispali su iz NB plej-ofa, jer su izgubili u šestoj utakmici serije protiv Minesote, 98:110. Povredama oskaćena Minesota eliminisala je favorita iako je igrala bez najboljeg strijelca ekipe Entonija Edvardsa, bez jako važnog beka Donte Divinćenca, bez krila Kajla Andersona i bez beka Ajo Dosunmua, koji je u toku ove serije preuzimao ulogu napadačkog lidera ekipe.

Nikola Jokić je ponovo bio napadan na terenu Minesote i završio je meč sa 28 poena, 10 asistencija i devet skokova, uz loš šut za tri (1/5) i uz katastrofalan nastup drugog najboljeg igrača ekipe, Džamala Mareja. Kanadski plejmejker šutirao je iz igre 4/17 i okončao meč sa 12 poena.

Upravo je Marej na 4:15 minuta do kraja imao poslednju Denverovu šansu da izjednači i da se potpuno vrati u utakmicu. Kad je bilo najvažnije, odigrao je vjerovatno najlošiji meč u plej-ofu i kao i svi u Denveru ostao bez rešenja za razgoropađenog domaćina. Krilni igrač Timbervulvsa Džejden Mekdanijels odigrao je jedan od mečeva karijere u ovoj noći, ubacio 32 poena, uz 10 skokova i na terenu stao iza svojih teških reči da će Minesota napasti Denver, jer u njemu niko ne igra odbranu.

Uz njega, blistao je Terens Šenon, koji je ubacio 24 poena u svom prvom nastupu kao starter u plej-ofu. Trener Kris Finč našao je rešenje da izbaci Denver sa osmoricom, s tim da su Džejlen Klark i Bouns Hajlans igrali po 12 i devet minuta. Praktično, Minesota je prošla sa šestoricom, jer je samo Nez Rid sa 15 poena i 34 minuta sa klupe imao značajniji uticaj kao rezervista. Petorka Majk Konli (7 p). Terens Šenon (24), Džejden Mekdanlijes (32), Džulijus Rendl (18) i Rudi Gober (10) završila je Denveru sezonu i mimo mnogih očekivanja prošla u 2. krug plej-ofa, u kojem će igrati protiv San Antonija, koji je izbacio Hjuston (4-1).

Denver će za to vrijeme otići na odmor već u jutro 1. maja, što je katastrofalan rezultat za ekipu koja u svom sastavu ima najboljeg košarkaša svijeta. U trećoj sezoni od osvajanja titule Nagetsi su odigrali jedan od najgorih plej-ofova i doveli sve u pitanje - i ostanak trenera Dejvida Adelmana i ostanak kostura tima koji je duboko razočarao i ni u ovoj utakmici nije podržao Jokića. Tu se prije svega misli na glavne igrače, Džamala Mareja koji je nestao i Erona Gordona koji ponovo nije bio u stanju da nastupi i čiji bi nastavak karijere u objektivnim uslovima zbog povreda mogao da bude doveden u pitanje.