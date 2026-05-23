Na teren su odmah izašli vatrogasci i ekipa Hitne pomoći, a povređeni je nakon spasavanja u svjesnom stanju prevezen na dalje zbrinjavanje.

Danas oko 16 časova u Petrovaradinu izvedena je tehnička intervencija spasavanja nakon što je jedna osoba pala sa bedema Petrovaradinske tvrđave.

Na lice mjesta odmah je upućeno jedno vatrogasno vozilo sa pet vatrogasaca, koji su učestvovali u akciji spasavanja.

Kako je saopšteno, osoba je uspješno izvučena i u svesnom stanju predata ekipi Hitne pomoći.

Za sada nije poznato kako je došlo do pada, niti stepen povreda koje je osoba zadobila.