Dejvid Adelman nije uspio da pronađe rešenje za Minesotu i najveći je krivac za eliminaciju Denvera, ali uprkos tome će zadržati posao.

Ko je kriv za debakl Denvera i ispadanje u prvoj rundi plej-ofa? Iako je Nikola Jokić okrivio sebe i svoje saigrače, činilo se da će "glavom platiti" trener Dejvid Adelman koji se nikako nije snašao protiv taktike Krisa Finča iz Minesote i može se reći da je vrlo pogrešno koristio najboljeg centra na svijetu. Između ostalog, primjetio je to i Čarls Barkli

Međutim, Denver se uprkos svemu sprema da zadrži Dejvida Adelmana i nastaviće da mu vjeruje i naredne sezone, vjerujući da se zapravo jako dobro snašao usled ogromnog broja povreda koje je njegova ekipa imala. Istina, na kraju je i doveo Denver do trećeg mjesta u regularnom delu sezone sa 54 pobjede, ali koliko to god lijepo zvuačlo na papiru - apsolutno ništa nije značilo timu koji je djelovao najslabije od svih timova u plej-ofu.

"Uprkos pričama da bi Dejvid Adelman mogao već da bude pod pritiskom nakon samo jedne godine na klupi, prvi utisak unutar organizacije je da će se vratiti i za drugu sezonu", objavio je novinar Benet Durando koji prati Denver: "Predvodio je Nagetse do 54 pobjede u regularnom dijelu, uz čak 28 različitih startnih petorki, prije nego što su doživeli debakl u plej-ofu".

Ako već ostaje Adelman, postavlja se pitanje - ko će još biti uz njega naredne sezone? Vrlo moguće je da će biti značajnih promena u stručnom štabu, možda nova lica u medicinskom osoblju, dok znamo i da igrački kadar neće biti isti.

Ko ide iz Denvera?

Nikola Jokić će potpisati ovog ljeta novi ugovor sa Denverom i potom tražiti da se pritisne "reset dugme", pa se očekuje da će veliki broj epizodista otići iz Kolorada. Teško je očekivati da će Denver zadržati Tima Hardaveja Džuniora, Brusa Brauna, pa i Spensera Džounsa, dok uz njih još "timsku opciju" imaju Daron Holms, Džulijan Strouter i Džejlen Piket

Tu nije kraj i najveća dileme će biti oko Pejtona Votsona, talentovanog košarkaša koji je ove sezone "eksplodirao" i čeka ga veliki ugovor, ali će u Denveru morati da žrtvuju Kema Džonsona ako žele da ga zadrže.

To će najverovatnije i uraditi i vidjećemo da li će pogrešiti kao sa Kristijanom Braunom, koga ne mogu da trejduju ovog ljeta iako zauzima ogroman dio u budžetu za plate, a malo toga doprinosi. Takođe, treba naglasiti da će iz Denvera skoro sigurno otići i Jonas Valančijunas koga čeka ugovor u Evropi.