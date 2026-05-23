Dejan Dragojević postaje otac: Isplivala prva fotka trudne Jovane, podelili sa svima srećnu vijest uz emotivne reči

Dejan je objavio sliku i nije krio sreću jer će postati otac!

Pobjednik pete sezone rijalitija "Zadruga", Dejan Dragojević, obelodanio je na svojim društvenim mrežama da će on i njegova dugogodišnja emotivna partnerka, Jovana Stojanović, uskoro postati roditelji.

Srećne vijesti o blagoslovenom stanju podijelili su sa cijelim svijetom uz fotografiju sa Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu, na kojoj Dejan ljubi Jovanin trudnički stomak

Dejan nije krio neizmernu sreću i emocije povodom toga što će se ostvariti u ulozi oca, pa je na mrežama podijelio svoja osjećanja posvetivši partnerki emotivne reči, a usput se i našalio na svoj račun.

"Još malo i ovaj život počinje da ima smisla. Ovo je toliko prelijepo i stresno. Svakog dana se smijemo i gledamo u bebu koja je veličine jabuke, i raste ispod stomaka. Sam ovaj moj pogled na Jovanu kao ženu koja nosi naše dijete je posebna priča. Žene su toliko jake, žene su nešto najljepše što postoji i to pogotovo u ovom periodu. Uvijek sam govorio, sve bih dao da se ostvarim kao roditelj sa ženom koja će biti najbolja majka, i Bog mi je poslao ovo najdivnije biće. Vjerovao sam da se nismo slučajno sreli i evo dokaz... Ljubav je ono što nas pokreće i što daje nadu životu. Podrška svim trudnim ženama, majkama, jer ova ljubav prema bebi koja raste je neopisiva, jedva čekam da se Jovana porodi i da uhvatim tu malu rukicu i ljubim nosić. Naši trudnički dani koji su teži meni nego Jovani, hahah, imam mučnine", napisao je on.

Usledile su brojne čestitke: ""Bože koliko smo srećni zbog vas. čestitamo !!!" napisala je Ivona, supruga Dade Polumete, "Ma sha Allah, neka vas Allah čuva i bebi podari zdrav dug i bereketan život od srca vam želim", "Želim Vam od srca da sve prođe u najboljem redu i sigurna sam da ćete biti najbolji roditelji" pisali su mnogi, "Jao bre, čestitam, javi se na telefon" - poručila mu je i Ana Ćurčić.

