Velikan Formule 1 Alan Prost (71) doživio napad i pretrpio povrede u svom prodčnom domu u Švajcarskoj

Izvor: GERARD FOUET / AFP / Profimedia

Velikan Formule 1 Alan Prost (71) bio je žrtva napada maskiranih pljačkaša u svom domu. Tom prilikom doživio je povrede glave, objavili su švajcarski mediji. Sve se odgodilo u njegovom domu na oko 25 kilometara sjeverno od Ženeve.

Francuski četvorostruki šampion pretrpio je napad sa svojom porodicom u utorak ujutro oko 8.30 časova, policija je se tim povodom oglasila saopštenjem, ali u njemu nisu navedena imena žrtava.

"Nekoliko maskiranih osoba upalo je u kuću. Kada su ušli, pretili su prisutnima i naneli lakše povrede glavne jednom članu porodice, pod okolnostima koje se i dalje istražuju", piše u saopštenju policije kantona Vo, trećeg po veličini u Švajcarskoj.

"Posle toga, provalnici su primorali jednog člana porodice da otvori sef prije nego što su pobjegli", takođe je saopšteno, bez preciziranja vrijednosti odnetih stvari.

U toku akcija policija dve države

Švajcarska i francuska policija započeli su veliku akciju da bi uhapsili pljačkaše, a članovima Prostove porodice psiholozi pružaju podršku.

Prost je jedan od najvećih vozača u istoriji, legendarni as Meklarena, Renoa, Ferarija i Vilijamsa i tokom 13-godišnje karijere bio je šampion 1985, 1986, 1989. i 1993. godine. Samo su Mihael Šumaher, Luis Hamilton (po sedam titula) i Huan Manuel Fanđo (pet) bili više puta šampioni od njega.