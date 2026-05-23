Predsjednik SAD Donald Tramp večeras će razgovarati sa liderima zemalja Persijskog zaliva o pregovorima sa Iranom, dok američki mediji prenose da su Vašington i Teheran sve bliži mogućem dogovoru.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp trebalo bi večeras da razgovara sa liderima zemalja Persijskog zaliva i drugih država putem konferencijskog poziva, prenela je televizija CBS pozivajući se na tri izvora.

Kako navode američki zvaničnici upoznati sa situacijom, tema razgovora biće pregovori sa Iranom.

Izvori CBS-a navode da Tramp i dalje razmatra više predloga i da još nije doneo konačnu odluku. Jedan regionalni zvaničnik rekao je da pojedini lideri ne znaju kojoj opciji je Tramp trenutno najbliži.

Tramp je ranije danas izjavio za CBS da će, ukoliko SAD i Iran ne postignu dogovor, "nastati situacija u kojoj nijedna zemlja nikada neće biti pogođena toliko snažno kao što će oni uskoro biti pogođeni".

"SAD i Iran sve bliži dogovoru"

Donald Tramp izjavio je da su Iran i Sjedinjene Američke Države "mnogo bliže" finalizaciji sporazuma između dvije zemlje.

Izvori upoznati sa pregovorima tvrde da najnoviji predlog uključuje proces ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, odmrzavanje dijela iranske imovine koja se nalazi u stranim bankama, kao i nastavak pregovora.

Tramp nije želio da iznosi detalje mogućeg sporazuma, ali je rekao da "svakim danom stvari postaju sve bolje".

Dodao je i da veruje da će konačni dogovor sprečiti Iran da dođe do nuklearnog oružja.

"Ne bih ni razgovarao o tome da ne vjerujem u to", rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, sporazum bi takođe podrazumevao da iranski obogaćeni uranijum bude "zadovoljavajuće riješen".

Iran: Nuklearno pitanje trenutno nije tema

Iran je saopštio da nuklearno pitanje nije dio početnog okvira koji se priprema za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"U ovoj fazi nećemo razgovarati o detaljima nuklearnog pitanja... odlučili smo da prioritet damo hitnom pitanju za sve nas: okončanju rata na svim frontovima, uključujući Liban", izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei za državnu televiziju.

On je dodao da će nuklearni dosije biti "predmet odvojenih razgovora" u kasnijoj fazi pregovora.

(CBS News/Mondo)