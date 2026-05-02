Košarkaši Zlatibora savladali su Crvenu zvezdu u drugom meču plej-ofa Košarkaške lige Srbije, a istorijski trijumf proslavili su u svlačionici, pjevajući pjesmu kojom se vrijeđa njihov protivnik. Posebnu pažnju privukao je i dobro poznat poster Duška Vujoševića koji se nedavno našao i u Beogradskoj areni na oproštaju od legendarnog trenera.
Poster Duška Vujoševića i uvrede za Zvezdu: Isplivao snimak slavlja košarkaša Zlatibora
U pozadini je slavlje pratila pjesma folk pjevačice Seke Aleksić, inače numera koja je uglavnom popularna među navijačima Partizana, a riječ je o pesmi "Crno i zlatno", u kojoj u navijačkom prepjevu vrijeđaju Zvezdu.
Pogledajte kako je izgledala proslava u svlačionici Zlatibora:
Ali braca sto imaju Duskov poster u svlacionicipic.twitter.com/8gHCF2qP0F— Kabadahija (@kabadahija_992)May 2, 2026
U Čajetini je održan meč o kojem se priča i dan poslije pobjede Zlatibora. Zvezda je podbacila, izgubila od šampiona KLS-a, a pobjeda Čajetinaca je pala u drugi plan pred tučom u kojoj su učestvovali Nikola Kalinić i Matej Čibej.