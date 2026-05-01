Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos po ko zna koji put moraće da ispašta zbog ponašanja na evroligaškim mečevima.

Evroliga i vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos "ratuju" dugi niz godina, ali u posljednje vrijeme incidenti Grka su sve prisutniji, a mjere takmičenja sve oštrije. Zbog posljednje situacije koja se odigrala u Valensiji, vlasnik zelenih mogao bi da propusti čitav Fajnal-for u domovini, pošto je elitno takmičenje riješilo da mu zabrani prisustvo na tri utakmice.

U slučaju da Panatinaikos pobijedi Valensiju u trećoj utakmici, koja se igra u Atini, to će značiti da je tim Ergina Atamana obezbijedio Fajnal-for, ali će isto tako značiti da Dimitris Janakopulos neće moći da gleda mečeve svoje ekipe. Evroliga je potvrdila da je Grk kažnjen zabranom prisustva na naredna tri meča zelenih, zbog ponašanja u Valensiji.

Teatralno ponašanje Atamana i Janakopulosa postalo je zaštitni znak Panatinaikosa. Međutim, vlasnik zelenih prešao je sve granice kad je u drugoj utakmici u Valensiji ušao u dio koji je strogo zabranjen - pričao je zapisničkom stolu i tako prekršio član 27.2 Disciplinskog pravilnika Evrolige. Dan kanije suočio se sa kaznom od 10.000 evra, ali i zabranom prisustva.

U slučaju da Panatinaikos ne potvrdi prednost domaćeg terena u naredna dva meča, Janakopulos će definitivno imati priliku da se nađe na Fajnal-foru Evrolige.

Šta je odgovorio Dimitris Janakopulos?

Vlasnik Panatinaikosa nije časio časa, pa je odmah odgovorio mjerama zabrane koje je dobio od strane Evrolige. Kao i uvijek, bio je vrlo neposredan.

"Vi ste gomila jeb***h ser***a. Da li znate zbog čega? Nemate hrabrosti da budete ono što želite da budete, potrebni su vam ljudi poput mene. Saznao sam da me je Evroliga kaznila sa tri utakmice. Ne mogu da idem u halu zato što sam stao iza klupe svog tima i tražio faul. Zaista?", počeo je Janakopulos.

"Ne mogu da idem na utakmicu protiv Valensije, ako budemo pobedili - neću moći da idem ni na Fajnal-for. To mi je bilo jasno još jutros. Pročitao sam na svim grčkim sajtovima, koji su veoma bliski 'crvenima'. Znate ono: 'Izvinite, ali ja sam ovdje'? Znate li šta to znači? Koliko me se plašite? Potrebni su vam ljudi poput mene da biste mogli da uperite prstom u nekoga i kažete da je on loš momak. Pa, šta vas to čini? Dobrim? Niste dobri. Samo znate kako da se sakrijete. Sakrijte se iza svojih maski", rekao je Janakopulos koji se javnosti obratio putem društvenih mreža.