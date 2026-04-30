Košarkaš Real Madrida Valter Tavares će propustiti plej-of fazu zbog povrede

Real Madrid je bio na sjajnom putu, kao treći na tabeli obezbijedio je plasman u plej-of Evrolige, ali sad je tim iz Španije doživio velike problem. Valter Tavares, najbolji igrač ovog tima, povrijedio se u susretu elitnog takmičenja protiv ekipe Hapoela i na taj način pomogao timu Dimitrisa Itudisa da u narednih nekoliko mečeva ima nešto lakšu situaciju na terenu.

Centar rodom sa Zelenorotskih Ostrva povredio je lijevo koljeno, što će ga udaljiti od terena na duži periodu. "Nakon današnjih pregleda koje su obavili ljekarski timovi Real Madrida, našem igraču Ediju Tavaresu dijagnostikovana je povreda unutrašnjeg bočnog ligamenta lijevog koljena. Dalji oporavak zavisiće od toka rehabilitacije", stoji u kratkom saopštenju.

Tavares je u tekućoj sezoni ubacivao skoro 10 poena za gotovo 23 minuta. Imao je procenat šuta za dva poena od skoro 69 odsto i indeks korisnosti od 15,5 po susretu. Kad su u pitanju skokovi, bilježio ih je 6,6.