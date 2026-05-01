Valensija nije bila dobar domaćin, tvrde iz Panatinaikosa i poručuju da su već uputili žalbu.

Panatinaikos je posle velike drame došao i do drugog "brejka" protiv Valensije (107:105) i sada vodi 2:0 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige, međutim da je sve proteklo mirno - nije. PAO je slavio posle produžetka i dobili smo "treće poluvrijeme" gdje je u glavnoj ulozi vlasnik "zelenih" Dimitris Janakopulos.

Kako je Ergin Ataman objavio na konferenciji za medije, policija je došla da uhapsi Janakopulosa ispred svlačionice, zbog čega je klub iz Atine digao glas i poručio da nigdje nije naišao na tako neprijteljski doček kao u Valensiji

"Razumijemo frustraciju Valensije nakon poraza u drugoj utakmici plej-ofa Evrolige, međutim nepovoljan rezultat za njihov tim ne može opravdati neprihvatljive incidente koji su se dogodili...", naveli su u saopštenju iz Panatinaikosa i taksativno iznijeli na šta sve imaju primjedbe.

• Bacanje predmeta ka klupi tokom utakmice

• Intervencije obezbjeđenja Valensije prema igračima Panatinaikosa tokom utakmice, u pokušaju da ih spriječe da ustanu i slave poene svog tima sa klupe. Ovo je bez presedana i nikada se nije dogodilo ni u jednoj dvorani na svijetu.

• Neisprovocirani napadi igrača i zvaničnika Valensije na sportiste i članove stručnog štaba Panatinaikosa nakon poslednjeg zvižduka, koji su kulminirali agresivnim potezom Isaka Nogesa prema Kendriku Nanu. Isti 'igrač' je potom napao i pomoćnog trenera Vasilisa Simtsaka, koji je samo prišao da pozdravi navijače Panatinaikosa.

• Činjenica da je obezbjeđenje u dvorani Valensije, bez ikakvog opravdanja, odlučilo da ukloni klupske zvaničnike iz prostora nakon završetka utakmice.

• Opšte neprihvatljivo ponašanje obezbjeđenja prema svim zvaničnicima Panatinaikosa, koje je išlo toliko daleko da su ih gurali i ometali u obavljanju njihovih dužnosti, čak i tokom same utakmice.

• 'Taktike uznemiravanja' koje je obezbjeđenje španskog kluba primjenjivalo prema navijačima Panatinaikosa u obje utakmice serije.

• Odluka uprave španskog kluba da pozove policiju u svlačionice u pokušaju da nezakonito zadrži gospodina Dimitrisa Janakopulosa, navodno zbog toga što je sudijama rekao, kako je zabilježeno i u zvaničnom zapisniku: 'Svirajte faul! Svirajte faul'.

Kako se navodi u opširnom saopštenju grčkog velikana, koji se takođe poziva na to da je "jedan od najvećih klubova u Evropi sa ogromnim iskustvom na gostovanjima", nigdje u Evropi nisu doživeli takav nivo gostoprimstva i zato su morali da reaguju, tako da je već o svemu obaviještena Evroliga i Valensija je prijavljena.

"Iako u potpunosti razumijemo bijes koji su ovi događaji izazvali kod naših navijača, pozivamo ih da ove srijede urade ono što najbolje znaju: da podrže tim samo svojim glasom, dopuštajući treneru i igračima Panatinaikosa da daju pravi odgovor na terenu", zaključuje se u saopštenju pred meč koji bi mogao da "riješi" seriju 6. maja u Atini uz poruku koju ne treba posebno analizirati: "Još jedna...".