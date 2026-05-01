Panatinaikos je savladao Valensiju posle dva produžetka pogotkom Najdžela Hejs-Dejvisa uz zvuk sirene posle dva produžetka.

Olimpijakos je zgazio Monako, Fenerbahče je vrlo rutinski dobio ekipu Žalgirisa, a onda smo gledali novu dramu u Evroligi. Nakon što je u prvom meču u Valensiji Panatinaikos pobijedio poenom razlike i to pogotkom Kendrika Nana sa penala u drugom meču je Najdžel Hejs Dejvis pogodio uz zvuk sirene drugog produžetka za 107:105 i 2:0 u seriji.

Kem Tejlor koga nigdje nije bilo u napadu vezao je jako bitnih pet poena, dao je sedam poena u poslednjoj četvrtini i tako je donio svom timu produžetak, a zapravo je trojku koja je donela 95:95 dao Džedi Osman i to - jednom rukom! A onda je u drugom produžetku Najdžel Hejs Dejvis uz zvuk sirene pogodio za pobjedu svog tima nakon velike, velike drame. Pogledajte i kako:

Posle ove dvije pobjede teško je vidjeti kako će Valensija uspeti da se vrati, nakon dva meča koja je izgubila sa ukupno tri poena razlike, posle dva produžetka, ali svakako jedva čekamo meč u Atini.

Kakva je ovo bila drama!

Bukvalno se ceo meč igrali poen za poen, najveća prednost bila je po šest poena sa obje strane, a u poslednjih 10 minuta ušlo se sa rezultatom 74:71 za PAO i to trojkom Huanča Ernangomeza uz zvuk sirene.

Postigao je prve poene Panatinaikos u poslednjih 10 minuta, promašila je Valensija zicer i trojkom Džedija Osmana odlijepio se Panatinaikos na 80:71. Ipak odmah je mladi De Larea vratio trojku, pa ubacio još jednu za novu dramu. Vodio je tim iz Grčke, domaćin je jurio minus, a na dva minuta do kraja Kem Tejlor je pogodio nemoguć šut za 92:92.

Zvao je tajmaut Ergin Ataman, a nakon toga Kem Tejlor je doio prednost 95:92 domaćinu. Kendrik Nan je promašio trojku, ali su igrači Valensije napravili faul u skoku. Posle nekoliko promašaja Panatinaikosa Džedi Osman je dao nevjerovatnu trojku za 95:95 na 45 sekundi do kraja, šutnuo je jednom rukom! Badio je promašio trojku, na kraju je Kendrik Nan uzeo skok i imao je poslednji napad za pobjedu, ali je Kendrik nan promašio i otišlo se u produžetak.

U produžetku nije bilo poena u prva dva minuta, a onda je na trojku Riversa odgovorio trojkom Hejs Dejvis. Montero je sa penala donio prednost, a uspjela je Valensija da ostavi samog Hejs-Dejvisa koji je dao trojku za 105:103. Ipak posle prodora Montera Ki je izjednačio na obruču na šest sekundi do kraja. Na kraju je nevjerovatnim pogotkom Najdžel Hejs Dejvis uspio da donese pobjedu svom timu.

Ko je bio najbolji na ovom meču?

Najdžel Hejs Dejvis je na kraju bio najefikasniji sa 27 poena, 5 skokova i 3 skoka, Kendrik Nan je dao 19 poena, Džedi Osman 16 uz 8 skokova, a Ti Džej Šorts je dao 10 poena. Kod Valensije Žan Montero je dao 21 poen uz 6 asistencija, Serhio De Larea je imao 18 poena i 4 asistencije, Badiju Branko je imao sjajan meč sa 15 poena, 6 asistencija i 5 skokvoa, a Kameron ejlor je dodao 12 poena i 7 skokova.

