Entoni Edvards je povredio koleno i za sada je sigurno da se u plejof seriji protiv Denvera neće vraćati na teren.

Izvor: YouTube/Chaz NBA

Minesota je uspjela da pobijedi Denver Nagetse u četvrtom meču prve runde plej-ofa NBA lige, ali je na tom meču izgubila dva veoma bitna igrača. Povrijedili su se lider tima Entoni Edvards i Donte Divićenco. Dok je Divićenca ipak moguće zamijeniti, "novi Džordan", kako zovu Edvardsa, ubjedljivo je najbolji igrač Minesote i Timbervulvsi će teško bez njega.

Serija sa Denverom još nije gotova, naredni meč igra se za dva dana, ali je gotovo sigurno da ni Divićenca ni Edvardsa neće biti do kraja te serije, a vrlo je moguće i do kraja plej-ofa.

Minesota je obavila prva snimanja i dobila ohrabrujuće vijesti – Edvards nije pokidao ligamente koljena. Ipak, to ne znači da će se brzo vratiti na teren, jer ga očekuje nekoliko nedjelja rehabilitacije. U najboljem slučaju mogao bi da zaigra tek pred kraj polufinala Zapada, ukoliko Minesota uspije da se plasira u tu fazu.

Šta se desilo Edvardsu?

Povreda se dogodila pred kraj druge četvrtine, kada je Edvards pokušao da izblokira Kamerona Džonsona u kontri. Loše se prizemljio i odmah se uhvatio za koljeno. Iako je uspio sam da ustane, saigrači su morali da ga iznesu u svlačionicu.

Vidi opis Detalji povrede "novog Džordana": Cijela Amerika čekala da Edvards izbaci Jokića, on se samo srušio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Chaz NBA Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/Chaz NBA Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/Chaz NBA Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/Chaz NBA Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Chaz NBA Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Chaz NBA Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/Chaz NBA Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/Chaz NBA Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Chaz NBA Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Chaz NBA Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Chaz NBA Br. slika: 11 11 / 11

Moglo je da bude i gore, jer nije dobro stao ni stopalom i dočekao se na jednu nogu, ali za sada djeluje da je problem ograničen na koljeno i "koštanu modricu", bez oštećenja ligamenata ili kostiju stopala.