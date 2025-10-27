Povrijedio se Entoni Edvards.
Košarkaš Minesote Entoni Edvards biće odsutan dvije sedmice zbog povrede tetive desne noge.
Edvards se povredio posle samo tri minuta meča protiv Indijane i nije se više vraćao na teren.
Prije meča sa Pejsersima, Edvards je prosječno bilježio 36 poena, 5,5 skokova i tri asistencije.
Timbervulvsi trenutno zauzimaju sedmo mjesto na Zapadu sa skorom 2-1.
Bek „vukova“ član je ovog tima od 2020. kada je izabran kao prvi pik na NBA draftu.
Učestvovao je na tri Ol-stara, a 2021. je proglašen za rukija godine.