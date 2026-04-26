Najbolji igrač Minesote Entoni Edvards doživeo je tešku povredu lijevog koljena i neće ga biti do kraja plejof serije protiv Denver Nagetsa i Nikole Jokića.

Iz NBA lige stižu loše vijesti za Minesotu, pošto se povrijedio jedan od najboljih igrača ekipe Entoni Edvards. Najpoznatiji NBA novinar Šems Šaranija izvijestio je da je bek Timbervulvsa doživio hiperekstenziju lijevog koljena, uz koštanu modricu, zbog čega ga očekuje duža pauza.

Sličnu povredu ove sezone imao je i Nikola Jokić, koji je nakon hiperekstenzije koljena odsustvovao sa terena nekoliko nedjelja. To, kako se procjenjuje, znači da bi Edvards mogao propustiti ostatak serije, a moguće i kompletan nastavak sezone.

Gotovo je izvjesno da se neće vraćati do kraja prve runde plej-ofa protiv Denver Nagetsa, u kojoj Minesota trenutno vodi 3:1.

Problemi za Timbervulvse tu se ne završavaju. Tešku povredu Ahilove tetive doživio je i Donte Divićenco, pa je ekipa ostala bez oba beka iz rotacije u ključnom dijelu sezone.

Ovakav razvoj situacije mogao bi značajno da utiče na nastavak plej-of serije protiv Denvera, uprkos trenutnoj prednosti Minesote.

Šta ovo znači za Jokića i Denver?

Minesota je u burnom meču sinoć savladala Denver 112:96 i povela sa 3:1 u plej-of seriji, ali sa Edvardsom i Divićencom u timu. Ipak, oni zbog povreda nijesu igrali mnogo – Edvards tek 17, a Divićenco samo jedan minut.

Naredni meč je na programu 28. aprila od 4:30 i tu neće biti ni jednog ni drugog igrača, a Denver će probati da pobjedama u naredna dva meča ostane u seriji i izbori sedmi meč na svom terenu. Bez Edvardsa i Divićenca u timu Minesote mnogo veće šanse ima Denver. Ipak, i tim Nikole Jokića ima velike probleme sa povredama.