Znao je Denver da preokreće serije u kojima gubi 3-1, a uz to je Minesota ostala bez bekova.

Izvor: Abbie Parr/AP

Minesota je prethodne noći pobjedila Denver 112:96 i tako je povela 3:1 u seriji, što znači da je "vukovima" potreban još samo jedan trijumf da prođu dalje. Pokušaće da iskoriste ogromnu nervozu u Nagetsima, prije svih Nikole Jokića, ali će to izgleda ipak morati da urade bez dvojice važnih igrača.

Prethodne noći trener Kris Finč saznao je dve loše vijesti, pošto se prvo posle 80 sekundi košarke povrijedio Donte Divinčenco, a zatim za njim i Entoni Edvards koji je izdržao samo jedno poluvrijeme.

Što se tiče Divinčenca, za njega je ova sezona završena, a pitanje je da li će i naredne uopšte na teren. Doživio je najtežu moguću povredu u sportu - kidanje ahilove tetive - koja znači oporavak i preko godinu dana. Naravno, može to da bude malo kraće, ali i mnogo duže, sve zavisi od toga kako oporavak bude tekao.

Donte Divincenzo just suffered a non contact injury. This looks horrible. Oh my goodness.



Očekuje se da Divinčenco odmah bude operisan i "vukovi" su ostali bez pouzdanog beka koji je ove sezone prosječno bilježio 12,2 poena, 4,1 skokova i 3,8 asistencija, igrajući odličnu odbranu.

Vidi opis Katastrofa za Minesotu: Džaba joj 3-1 protiv Denvera, ostala bez ključnih igrača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 12 / 12 AD

Kada je u pitanju Entoni Edvards, najbolji igrač Minesote, za sada se još čeka zvanična informacija. Pretpostavlja se da je kod njega problem kolena koje je povredio pri doskoku. Nije mogao posle toga da se osloni na njega i uz pomoć saigrača je napustio parket, pa se nagađa da li je u pitanju hiperekstenzija kolena (bar mesec dana) ili u najgorem mogućem scenariju kidanje ukrštenih ligamenata (višemesečna pauza).

Anthony Edwards was helped to the locker room after an apparent knee injury.



Ako je bilo šta od toga u pitanju, najverovatnije je i za njega završen plej-of. To značajno otežava posao Minesoti koja će sada morati da se osloni na neke druge snage - Mekdenijelsa, Rendla, Rida, pa i Dosunmua koji briljira.

U pobjedi nad Denverom dao je čak 43 poena i čini se da je spreman da preuzme odgovornost.