Dok čitav svet priča o tome kako je Rudi Gober zaustavio Nikolu Jokića, kontru udara Šekil O'Nil koji je branio Somborca.
Nikola Jokić i njegov Denver na korak su od ispadanja već u prvoj plej-of rundi pošto gube 3:1 u seriji od Minesote. Nakon što su "vukovi" napravili brejk, dobili su dvije vezane utakmice na svom terenu, pokazujući i prethodne noći da su daleko spremniji za najveće izazove (112:96).
I ovoga puta Minesota je uspjela da zaustavi najjače oružje Denvera - Nikolu Jokića. Somborac igra ispod svog proseka u plej-ofu i za sada ga je Rudi Gober majstorski neutralisao, ali da li se precenjuje učinak francuskog centra?
"Nikad to neću reći o Jokiću": Šekil O'Nil se posvađao sa svima u studiju zbog Somborca
Upravo zbog ove teme je došlo do svađe u studiju na ESPN gdje nikako nisu mogli da se usaglase Šekil O'Nil, Čarls Barkli, Erni Džonson i Džejlen Rouz. Očekivano, Šekil O'Nil je bio protiv Gobera, koga godinama unazad kritikuje, tako da je i ovoga puta bio stava da je više do Jokića.
“When you’re a guy like Joker, you’re just missing shots. I’m not going to sit up here and say Rudy Gobert is shutting him down, I’m never going to say that.”
Evo kako je izgledao čitav njihov razgovor:
- Erni Džonson: "Defanzivni igrač godine. Dakle, Džejlene, rekao sam prošle nedelje... Rekao sam da je vreme da Rudi Gober istupi i kaže: 'Ja čuvam Jokića'. I rekao sam da Entoni Edvards mora isto to da uradi protiv Džamala Mareja, jer su to dve glavne niti. Oni pokreću sve. Treba da nateram Rudija da ode i 'pokupi cveće' (da dobije priznanje). Jokić i šutira mnogo jer mu možda ne dozvoljavaju asistencije. On igra. On zaslužuje tu reputaciju. Čuva ga jedan na jedan! I moraš da mu odaš priznanje, Šek.
- Džejlen Rouz: "Znam da ti i Rudi niste u najboljim odnosima, ali... Budući član Kuće slavnih. Četvorostruki defanzivni igrač godine. Ali, iskreno, Šek, ovo je moje mišljenje. Ne volim kad to radite. Da mu dajemo priznanje?
- Šekil O’Nil: "Ne, ne. Trostruki MVP i šampion. Čekaj malo. Razumiješ li zakon proseka? Da ti objasnim. Jokić je često dominirao, zar ne? Dobro, ima jednu lošu utakmicu. Imao je dvije. I sad mi kažeš da ga Rudi zaustavlja? To mi sada govoriš? Da ga je zaustavio? Brate, samo zato što promašiš šut i imaš lošu utakmicu ne znači da te je odbrana zaustavila".
- Čarls Barkli: "Šek, Šek. On šutira neke otvorene šuteve. Na nekim od tih snimaka, to se blokira. Svima blokiraju šut, osim meni".
- Šekil O’Nil: "Osim vas, čovječe. Da, vi. Ja ću da ih zaustavim. Ne, ali...".
- Džejlen Rouz: "Ali moraš da mu odaš priznanje, Šek. Da li bi priznao - Jokić u ovoj seriji šutira 40 odsto, 21 odsto za tri. Ovaj Jokić ne igra dobru seriju. Nije kao da je samo jedna loša utakmica".
- Šekil O’Nil: "Da, ali kada si veliki igrač kao Jokić - kao Šek, čak i kao Džejlen - mi ne mislimo da nas neko zaustavlja. Samo imamo loše utakmice. Zato ne želim...
- Erni Džonson: "Slušaj, zašto oklevanje da se kaže: 'Hej, Rudi Gober je faktor u ovome'?"
- Šekil O'Nil: "Mogu li da završim? Sam Rudi je rekao: 'Hej, otežavam mu. Znaš, pravim mu probleme. Trudim se da mu budem u licu pri svakom šutu.'. I to je sve što možeš da uradiš. Ali kada imaš igrača kao što je Jokić, on samo promašuje šuteve. Neću da sjedim ovde i kažem da ga Rudi Gober zaustavlja. To nikada neću reći".
Podsjetimo, Nikola Jokić je meč u kome je isključen zbog tuče završio sa 24 poena, 15 skokova i devet asistencija, ali je šutirao 8/22 iz igre. Imao je i tri ukradene lopte, jednu blokadu i četiri izgubljene lopte.
Naredni meč igra se u Denveru u noći između ponedeljka i utorka od 4.30.