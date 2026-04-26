Nikola Jokić nije mogao da vjeruje da mora novinarima da objašnjava zašto je izgubio živce i "skočio" na Džejdena Mekdenijelsa zbog čega je isključen

Denver je izgubio prethodne noći od Minesote (112:96) i to znači da je na korak od ispadanja iz plej-ofa pošto gubi 3:1 u seriji. Apsolutno svi u Nagetsima igraju trenutno ispod proseka, pa i Nikola Jokić koji je ponovo imao loše šutersko veče i na kraju je začinio sve tučom i isključenjem u poslednjim sekundama meča.

Razlog zbog kog je Nikola Jokić pobesneo je potez Džejdena Mekdenijelsa koji je postigao poene kada su košarkaši oba tima "digli ruke" i pokazali da više neće igrati, tako da se Somborac zaleteo ka provokatoru i nastala je ozbiljna gužva na parketu.

Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves



Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct.pic.twitter.com/U7Pg8ULO1J — ESPN (@espn)April 26, 2026



Ono što je dodatno iznerviralo Nikolu Jokića je što je posle utakmice morao novinarima da objašnjava razloge svoje burne reakcije, pošto kao da su se pravili da nisu znali šta ga je toliko poremetilo: "Dao je koš, a svi su prestali da igraju. Dajte ljudi, svi ste vidjeli šta se dogodilo", rekao je Jokić.

Inače, Jokić je tokom čitavog obraćanja bio više nego neraspoložen, davao je kratke odgovore, pa je i na pitanje da li žali zbog toga što je uradio i što je isključen samo rekao: "Ne žalim što sam to uradio. To je nepisano pravilo".

Šta dalje za Jokića?

Sledi svakako čekanje na reakciju NBA lige i strepeće svi u Denveru da li će Nikola Jokić biti suspendovan za naredni meč koji se igra u noći između ponedeljka i utorka (4.30) u Koloradu, a kako je sam rekao - nije to uradio da bi pokrenuo ekipu.

"Pokazali smo da možemo na trenutke da budemo dobri, pa izgubimo momentum, fokus, agresivnost. U plej-ofu je svaki posjed lopte važne. Dali su toliko poena iz naših izgubljenih grešaka. Mislio sam da je više od 16. Ne možemo da im dopustimo jedan lak koš", rekao je Jokić koji je kritikovao i napad Denvera, uz pohvale na račun odbrane Minesote.

Podsjetimo, Jokić je inače imao 24 poena, 15 skokova i devet asistencija, ali je šutirao 8/22 iz igre. Takođe, upisao je još ukradene lopte, jednu blokadu i četiri izgubljene lopte.