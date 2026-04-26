Jokić je bio nervozan i nije postigao koš u ključnim trenucima, a Denver je na ivici ispadanja iz plej-ofa nakon poraza 112:96. Na sve to, Jokić je isključen pred sam kraj utakmice.

Izvor: Abbie Parr/AP

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu utakmicu u plej-ofu ispod nivoa na koji nas je navikao. Zbog toga, njegov Denver sada gubi 3:1 u seriji i na korak je od ispadanja iz doigravanja, pošto je i drugu utakmicu na gostujućem terenu "glatko" izgubio, ovoga puta 112:96.

Vidi opis Šamar karijere za Jokića: Tuča, isključenje, očajna partija i korak od ispadanja iz plej-ofa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 12 12 / 12 AD

I ovoga puta Jokić je bio previše nervozan, posebno u poslednjoj dionici kad se "lomilo", a podatak koji upada u oči je da u tom periodu nije postigao nijedan koš iz igre i šutirao je 0/6. Na sve to, na kraju je došlo i do tuče zbog koje je isključen s meča.

Jaden McDaniels scored with the game over and Jokic RAN to confront him



Ponovo je Rudi Gober mučio Nikolu Jokića i naterao ga na niske procente šuta, pa iako je Jokić "flertovao" sa tripl-dablom od 24 poena, 15 skokova i devet asistencija, nikako nije prigodno vidjeti da najbolji igrač ekipe šutira 8/22 iz igre. Imao je i tri ukradene lopte, jednu blokadu i četiri izgubljene lopte, ali se njegova nervoza prenosila na čitav tim.

NIKOLA JOKIC IS WASHED



NINE straight bricks to end the game.



Jedini efikasniji od njega u Denveru bio je Džamal Marej sa 30 poena, dvocifren je bio još jedino Tim Hardavej Džunior sa 10, dok niko od preostalih igrača na parketu nije imao gotovo nikakav ofanzivni doprinos.

Što se tiče Minesote, koja će sada imati "meč-loptu" u Denveru, kod nje je prednjačio sjajni Ajo Dosunmu sa klupe koji je ubacio 43 poena. Problem za Minesotu je što su se povredila dva bitna igrača, Donte Divinčenco i prva zvezda tima Entoni Edvards - čiji stepen povreda tek treba da se vidi.

Naredni meč igra se u noći između ponedeljka i utorka od 4.30 u Denveru.