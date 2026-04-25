Prethodnih godina Denver pravio velike preokrete kada protivnik vodi 2:1 u plej-of seriji.

Košarkaši Denver Nuggets muče se na početku plej-ofa NBA lige. Nakon teško izborene pobjede u prvom meču protiv Minnesota Timberwolves, rival je uzvratio i preuzeo prednost u seriji.

Četvrti meč igra se u Minesoti i mogao bi da bude ključan za nastavak sezone tima iz Kolorada.

Nikola Jokić za sada nije uspio da pronađe pravi ritam, pa će upravo u narednom susretu morati da podigne nivo igre kako bi Denver izjednačio rezultat. U suprotnom, povratak na domaći teren sa dva meča zaostatka značajno bi otežao situaciju.

Ipak, ovakav scenario nije nepoznat za Denver. Tokom prethodnih sezona, Nagetsi su čak četiri puta uspijevali da preokrenu serije u kojima su nakon tri utakmice imali minimalan zaostatak, što im daje dodatni razlog za optimizam u nastavku plej-ofa.