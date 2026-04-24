Slavni Medžik Džonson vjeruje da će Minesota eliminisati Denver u tekućoj plej-of seriji u kojoj vodi 2:1.

NBA velikan Irvin Medžik Džonson predviđa eliminaciju Denver Nagetsa već u prvoj rundi NBA plej-ofa protiv Minesote. Ekipa Nikole Jokića gubi 1-2 u seriji poslije katastrofalne partije srpskog asa i njegovih saigrača, a Medžik ne vidi način da se Nagetsi vrate.

"Mislim da će Minesota Timbervulvsi pobijediti u seriji, jer su brži, atletičniji i fizički jači od Denver Nagetsa", napisao je jedan od najvećih u istoriji.

Prema njegovom mišljenju, prevagu u korist Minesote donosi direktni rival Nikole Jokića, centar Timbervulvsa Rudi Gober.

"Minesotin centar Rudi Gober radi veliki posao čuvajući jednog od najboljih igrača u NBA ligi današnjice - Nikolu Jokića", dodao je Medžik, petostruki NBA šampion, očigledno smatrajući da Jokić ne može da preokrene situaciju.

Nikola Jokić ubacio je 27 poena uz 15 skokova prošle noći, ali uz jednu od najlošijih šuterskih partija u karijeri - 7/26. Sljedeći meč biće odigran takođe u Minesoti u nedjelju od 2.30 časa ujutru po našem vremenu i ako domaćin pobijedi, izboriće uzastopne "meč-lopte" za plasman u sljedeću fazu, polufinale Zapadne konferencije.