Košarkaš Denvera Aron Gordon povrijeđen tokom plej-of serije protiv Minesote, što je veliki udarac za Jokićev tim.

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa pobijedili su u prvom i izgubili u drugom meču plej-of serije protiv Minesote, ali 1:1 nakon dva meča u Koloradu nije najveći problem koji imaju. Kao i tokom većeg dijela sezone kada su se suočavali sa povredama, u Denveru moraju da budu zabrinuti zbog situacije u kojoj se nalazi Aron Gordon - jer krilni centar možda neće moći da nastupi na trećem meču.

Aron Gordon je dao zloslutni odgovor od jedne reči kada su ga upitali kako mu se tijelo osjeća kasno u ponedjeljak uveče, nakon što su Nagetsi izgubili drugu utakmicu plej-of serije prvog kola. "Stariji sam", rekao je krilni centar i dodao: "Moram da se oporavim".

Alarmi u Denveru odmah su upaljeni! Znali su svi u Koloradu da bi to moglo da se desi tokom plej-ofa u koji su ušli sa velikim ambicijama, ali... Niko nije očekivao probleme ovako rano, nakon veoma turbulentne sezone koja je ispresijecana povredama gotovo svih igrača u timu.

Zbog problema sa lijevim listom, pored Arona Gordona je pisalo "vjerovatno" u četvrtak ujutru, dan prije treće utakmice protiv Minesote. Popodne je pored krilnog centra stavljen znak pitanja, a to je ogroman problem za Nagetse. Imao je Gordon više teških doskoka u prve dvije utakmice serije, a na njegovom licu vidjele su se grimase.

Gordon je veći dio regularne sezone proveo na granici, povređujući se i vraćajući na teren, zbog problema sa istegnućem desne tetive. Ukočenost lijevog lista se prvi put pojavila 29. marta, kada se probudio osjećajući nelagodnost i prijavio to timu. Te večeri protiv Voriorsa nije igrao, odluka je donesena iz predostrožnosti. Prošle sezone, Gordon je propustio 31 utakmicu i u devet drugih je ulazio sa klupe zbog istegnuća desnog lista. Igrao je uprkos toj povredi tokom plej-ofa, postigavši dva pobjedonosna koša za Denver. Gordon je na kraju zadobio istegnuće lijeve tetive u šestoj utakmici serije drugog kola Denvera protiv Oklahoma Sitija. Pokušao je da igra i u sedmoj utakmici, doprinijevši sa osam poena i 11 skokova u porazu koji je okončao sezonu.

Uglavnom je pauzirao zbog desne tetive ove godine, nastupivši samo u 36 utakmica regularne sezone, prosječno bilježivši 16,2 poena, 5,8 skokova i 2,7 asistencija. U porazu Denvera od Timbervulvsa u 2. utakmici u ponedjeljak, sakupio je osam poena, sedam skokova i četiri asistencije, igrajući 37 minuta. "Radim sve što mogu", rekao je poslije i dodao: "Sada se samo radi o sporijem kretanju".

Izostanak Arona Gordona bio bi ogroman hendikep za Denver Nagetse. Tim iz Kolorada će naredna dva meča igrati na gostovanju Minesoti, a potrebno mu je da napravi "brejk" i tako odgovori na poraz na svom terenu u drugom meču serije prve runde doigravanja.