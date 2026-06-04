"Coka me uhvatila s drugom, bježao sam kroz prozor": Rale o problemima sa bivšom, a evo kako je upoznao Anu Nikolić

Goran Ratković Rale otkrio burne detalje iz privanog života u emisiji

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Kompozitor Goran Ratković Rale, gostovao je u emisiji Cece Ražnatović, gdje je otkrio koja je pjesma inspirisana njenim životom, ali i druge, burne detalje iz života i karijere.

- Rale je po mojoj životnoj priči napisao pjesmu "Heroji" za Indiru Radović. Ja tu pjesmu privatno jako volim. Rale mi je jednom prilikom ispričao da je bio vođen mojoj životnom pričom što je meni čast. Reci mi, kako je nastala pjesma "Zmaj", o tome se često spekulisalo? - pitala je Ceca Raleta.

- Ja sam napravio melodiju, Marina tekst. Sjećam se kad me je pozvala i rekla mi da dođemo Indira i ja. Za 5 minuta je napisala pjesmu. Tad se baš popilo, ja joj kažem "Kakvi su te to zmajevi spopali". Ona zaustavi i pita šta sad ne valja. Indira se zamislila, Marina je htjela da promijeni. Tu je krenula svađa, Indiri se svidjelo. Marina je bila u pravu, rekao je Rale.

Izbacila ga iz kuće

Kompozitor je otkrio da je prvoj saradnji sa Marinom Tucaković prethodila svađa sa još jednim poznatim tekstopiscem, kao i jedan vrlo turbulentan period u njegovom privatnom životu.

- Ja se posvađao sa Stevom Simeunovićem, nisam htio da radim ništa sa njim, nebitno oko čega. Odmah sam pozvao Sašu Popovića. Pitao sam ga da li zna Marinu. Rekao sam mu da je nazove i da joj kaže da hoću da radim sa njom. Ja sam je odmah pozvao i ona mi je rekla da me je tri godine čekala. Prvu pjesmu smo radili "Lopov" zajedno. Žena me je tada izbacila iz kuće, spavao sam kod Mobi Dika. Mobi je bio tonac kod Fute. Jedno jutro je ustao i rekao mi da mu odsviram "Lopov" pjesmu. Tad sam shvario poentu, rekao sam Marinu da promijeni. Pozvao sam je da joj kažem da ne mijenja ništa. Tako je i bilo na kraju, genijalno - rekao je Rale."

"Dolazi Coka, a ja kroz prozor"

Na kraju, nezaobilazna tema bio je i Raletov aktuelni ljubavni život. On je govorio o tome kako je upoznao pjevačicu Anu Nikolić i kako se njihov odnos razvijao tokom godina.

"1999. godine bio sam u Sofiji, Ana je tada došla u studio kod mene. Tada sam sjedio u studiju sa nekom djevojkom i neko mi je rekao da mi dolazi Coka. I ja kroz prozor izleteo, da me Coka ne nahvata. A Ana je u dvorištu sjedjela. Mi se od tada znamo, ona misli da sam isti čovjek, a nisam. To je njena prva slika o meni. Trebalo je duet da snimi, mi smo se družili konstantno, nikad ništa nije bilo. Tad kad je došla, ne znam kako je to krenulo, spavali smo u studiju kao brat i sestra. Zajedno smo stvarali. Zajedno smo dvije godine. Izdržao sam dobro. Veza nam je burna", rekao je Rale.







(Blic, MONDO)