NBA Evropa startuje od sezone 2027/28, potvrdio je komesar Adam Silver. Očekuje se liga sa 16 timova, najvjerovatnije odvojena od Evrolige.

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Već mjesecima unazad priča se o dolasku NBA lige u Evropu i sada konačno imamo konkretan podatak. Komesar Adam Silver potvrdio je da će NBA Evropa startovati od sezone 2027/28, i trenutno se čini da će ipak biti novo i odvojeno takmičenje, a ne projekat zajedno sa Evroligom.

"Sada imamo otprilike oko 15 odsto naše lige sačinjeno od evropskih igrača - naravno, nekih od najboljih igrača u ovoj ligi. I kao rezultat toga, radimo na pokretanju nezavisne lige u Evropi", rekao je Adam Silver tokom obraćanja iz Francuske.

"Sve ide po planu. Naša je nada i očekivanje da će ta liga startovati u sezoni 2027/28 u Evropi. Kao što sam rekao, na pravom smo putu. Konačne ponude od franšiza stižu do kraja ovog mjeseca, krajem juna. Već su neke stvari prijavljene. Vidjeli smo rekordno interesovanje i veoma smo uzbuđeni zbog ove kontinuirane prilike i tijesne saradnje sa FIBA, našom federacijom. Struktura je spremna", objavio je komesar NBA lige.

Kako će izgledati NBA Evropa?

Pričalo se o raznim formatima u posljednjih nekoliko mjeseci i sada je Adam Silver konačno potvrdio kako će izgledati NBA Evropa i to nam trenutno više govori da će takmičenje biti odvojeno od Evrolige.

"Dakle, ono što planiramo da pokrenemo je suštinski liga sa 16 timova - 12 stalnih franšiza, a zatim mogućnost da, iskreno, bilo koji klub iz Evrope igra u preostalim 'slotovima'. Tako da to će biti modifikovana otvorena liga ili modifikovana zatvorena liga, zavisno kako želite da je posmatrate. To je struktura o kojoj razgovaramo sa potencijalnim franšizama. Neke su postojeće franšize koje već igraju u Evropi, a tu su i grupe koje se udružuju i žele da pokrenu timove u gradovima koji trenutno nemaju vrhunsku košarku", rekao je Silver.

"Što se tiče Evrolige, razgovori sa njima su u toku. Naša je nada da možemo pronaći način da integrišemo ove operacije sa Evroligom, ali ćemo nastaviti dalje u svakom slučaju".

Inače, očekuju se klubovi iz Londona, Pariza, Rima, Milana, Barselone, Madrida, Istanbula, Berlina, Minhena, Liona i Mančestera, s tim da za sada nema potvrda da li će to biti neki od postojećih učesnika Evrolige ili ćemo vidjeti sasvim nove klubove koji počinju od nule.