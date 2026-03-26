Saša Obradović je na konferenciji za medije pričao o igri Crvene zvezde, pobjedi i Džordanu Nvori.

Crvena zvezda je poslije produžetka uspjela da slomi otpor žilave Baskonije (108:100). Upisala je veoma važnu pobjedu u borbi za plej-of Evrolige. Po završetku utakmice je Saša Obradović na konferenciji za medije pričao o svemu što se dešavalo na parketu i odgovarao je na pitanja novinara.

"Prvo bih htio da čestitam objema ekipama, mislim da je bila dobra utakmica za gledanje. Iz moje perspektive smo počeli meč veoma loše. Nismo bili fizikalni, bez kontakta, bez stava. Protiv tima kao što je Baskonija, ekipe koja nema šta da izgubi, sa odličnim procentom za tri poena. Atipičan su tim, uvijek igraju u nižoj petorci, nije lako igrati protiv njih. Našli smo način i to su sjajne vijesti za nas. Dokaz da je ova evroligaška sezona možda i najbolja ikada. U poređenju sa prethodnom rekao bih da je za nivo viša kao takmičenje", počeo je Obradović.

Odmah je istakao da je razlika u pritisku uticala i pokušao je da objasni koliko je Baskonija dobra ekipa uprkos lošoj poziciji na tabeli elitnog takmičenja.

"To je druga stvar. Ovo je ekipa koja je pobijedila i Barselonu i Real u Kupu kralja i način na koji je to uradila. I mjesto na kom je na tabeli u najboljoj ligi u Evropi. Treba im dati kredit za to. Nisu slučajno tu. Sve ekipe protiv kojih su igrali su imali probleme. Olimpijakos se mučio i u Atini. Drugačije je lice kod kuće, igraju u dobroj atmosferi. Nije lako igrati. Moramo da se nosimo sa tim."

"Ne može to - sad hoćeš, sad nećeš"

Jedno od pitanja bilo je o tome što je Obradović promijenio skoro cijelu postavu u momentu kada je Zvezda imala prednost.

"Što se izmjena tiče, ne možeš da igraš sa jednom petorkom cijeli meč. Nisu atipične zamjene. To su zamjene koje radimo, imam više zamjerke na način na koji smo počeli meč. Bez nekog stava, bez neke agresivnosti, ne može to tako da se promijeni. Sad hoćeš, sad nećeš. Posebno u ovom trenutku. Svaka pozicija treba da je na maksimalnom nivou. To je nama bio problem. Rekao sam i tokom dana da mi se nije dopadala atmosfera. Neka opuštenost. Kao da smo došli da nas puste da pobijedimo. Ova ekipa nema nikakav pritisak i to se vidjelo i po igri nekoliko igrača. Da ne pričam o glavnim. Nedostajao je respekt."

Prokomentarisao je i to što je domaćin imao problem sa izostancima visokih igrača, pa je i Dijakite dobio petu ličnu.

"U karijeri je su to možda i najteže utakmice, kada vam nedostaju neki važni igrači, njima su nedostajali visoki igrači. Teško je pronaći pravog čovjeka kada ekipa iga agresivno. Kada imaju četvorku koja širi teren. Imam pokretnu ekipu, morao sam da napravim pravi 'mečap' na određenim igračima. Ovaj tim zna da igra sa ciljem i sa sjajnim samopouzdanjem. Igrači koji imaju slab procenat šuta su pogađali u ovom meču kada nisu imali pritisak."

Šta je sa odbranom Nvore?

Pitali su srpskog stručnjaka novinari i u vezi s odbranom Džordana Nvore.

"Morate da vjerujete svojim igračima. Nvora je imao solidnu utakmicu. Defanzivno mislim da to ide od meča do meča. Ne radi se o tome da on ne radi svoj posao, bio je solidan u ovom meču. Možda su i neki drugi igrači imali problem, ne bih gledao to tako. Možda sam igrao sa višom petorkom zbog skokova i preuzimanja. Morate da donosite odluke", završio je Obradović koji će morati što prije da oporavi ekipu za meč sa Barselonom koji se igra u petak.