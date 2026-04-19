Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana drugi put zaredom savladali su Crvenu zvezdu, a pobjedu u posljednjem kolu ABA lige obilježila je i poruka sa tribina upućena treneru crveno-bijelih.

Navijači Partizana su iza klupe istakli transparent sa natpisom: "Lakši trening se ne odlaže", aludirajući na raniju izjavu Saša Obradović nakon prethodnog meča ova dva tima.

Ta izjava izazvala je veliku pažnju javnosti, a dodatno je dobila na značaju nakon što su crno-bijeli slavili i u EuroLeague rezultatom 89:82. Tada je klub na društvenim mrežama, umjesto oznake “W” za pobjedu, objavio slovo “T” – kao simbol za trening.

Nakon poraza, Obradović je pojasnio da njegova izjava nije bila potcjenjivačka.

"Nisam ja nikoga potcjenjivao. Ako je to razlog da nekog motivišem, onda je to i razlog da i mi budemo motivisani. Nisam to rekao ponižavajuće. Zbog nemogućnosti priprema, nijesmo imali trening i to je izgledalo kao priprema za Evroligu. Nikoga ne ponižavam, nije to bilo u tom kontekstu. Za derbi ne treba dodatna motivacija, znamo šta nam znači pobjeda", rekao je Obradović.

Atmosfera između vječitih rivala dodatno je podignuta ovim detaljima, koji su još jednom potvrdili koliko je svaki duel Partizana i Crvene zvezde više od obične utakmice.