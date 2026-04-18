Nakon ove sezone izgleda da će uprkos dugogodišnjem ugovoru sa Real Madridom Mario Hezonja otići u Dubai.

Izvor: MN Press

Igra odlično i ove sezone Mario Hezonja, ima ugovor do 2029. godine sa Real Madridom vrijedan 2.500.000 dolara po sezoni, ali će promijeniti sredinu. „Sportando“ javlja da će Hezonja potpisati novi ugovor sa Dubaijem.

Iako se pominjalo da Hapoel pokušava da ga dovede, kao i da Real Madrid želi da ga zadrži, krilni igrač iz Dubrovnika je, prema navodima, prelomio.

Iskusni Hezonja imao je nekoliko sukoba sa novim trenerom Reala Serđom Skariolom tokom ove sezone i očigledno je spreman da promijeni sredinu.

Navodno je Dubai u pregovorima i sa Realom oko obeštećenja, a Hezonja će potpisati trogodišnji ugovor sa klubom u kojem nastupaju Aleksa Avramović, Nemanja Dangubić, Kosta Kondić i Filip Petrušev. Prema navodima „Sportanda“, sa novim ugovorom postaće treći najplaćeniji košarkaš u Evroligi.

Pominjao se i Partizan

Prije potpisivanja ugovora na pet godina sa Real Madridom 2024. godine pominjalo se da bi Mario Hezonja mogao da dođe u Partizan. Nekoliko puta je sjajno dočekan u „Beogradskoj areni“, ali ipak djeluje da je sve to bilo više u domenu lijepih želja nego ozbiljnih pregovora.

Ovaj 31-godišnjak iz Dubrovnika je nakon početaka u Hrvatskoj igrao za Barselonu, pa je kao peti pik na draftu otišao u NBA. Nakon pet godina u Orlandu, Njujorku i Portlandu vratio se u Evropu. Igrao je za Panatinaikos, Uniks, a 2022. godine je došao u Real Madrid.