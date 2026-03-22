Real Madrid deklasirao Barselonu na njenom terenu.

Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Real Madrid ubjedljivo je savladao Barselonu rezultatom 95:76 u 23. kolu španskog prvenstva i dodatno učvrstio lidersku poziciju sa skorom 21-2.

Ekipa Serđa Skariola dominirala je tokom cijelog meča, a ključnu prednost stekla je u drugoj četvrtini koju je dobila čak 36:15, praktično riješivši pitanje pobjednika. Ovim trijumfom Real je upisao i jednu od najubjedljivijih pobjeda u istoriji El Klasika.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Fakundo Kampaco sa 15 poena i pet asistencija, dok su Gabrijele Proćida dodao 14, a Mario Hezonja 13 poena. Real je imao raspoređen učinak, sa više raspoloženih igrača.

U redovima Barselone istakao se Jan Veseli sa 15 poena, ali to nije bilo dovoljno da se izbjegne težak poraz na domaćem terenu. Priliku je dobio i mladi Nikola Kusturica, koji je za tri minuta na parketu promašio jedan šut.

Real je ovom pobjedom stigao do devetog uzastopnog trijumfa i zadržao četiri pobjede prednosti u odnosu na drugoplasiranu Valensiju, potvrdivši ulogu glavnog favorita za titulu u Španiji.