Crvena zvezda ima pred sobom jako teško gostovanje Barseloni na početku plej-ina. Ako ga prebrodi i pobijedi, čeka je još jedan put u goste, a onda serija protiv prvoplasiranog Olimpijakosa, koja bi takođe počela utakmicama u gostima.

Crvena zvezda i ove sezone domogla se doigravanja Evrolige, ali će u njemu zaigrati i sa gorkim ukusom, svjesna koliko je težak put čeka do povratka u plej-of nakon decenije.

Zvezda će u utorak gostovati Barseloni u plej-inu, a u slučaju da napravi iznenađenje i pobijedi, u petak će ponovo na gostovanje – poraženom iz duela Panatinaikos – Monako. A, ako uspije da pobijedi u gostima oba rivala iz Top 10 faze, u čemu nije bila previše uspješna ove sezone, čeka je izuzetno težak zadatak – plej-of serija protiv prvoplasiranog Olimpijakosa, u kojoj će Atinjani imati prednost terena i biti domaćini u prve dvije utakmice.

Put do povratka crveno-bijelih u Beogradsku arenu pred svoje navijače na makar još jednu utakmicu u Evroligi ove sezone tako ostaje dug i neizvjestan.

Loš skor protiv timova iz Top 10

A rezultati iz ove sezone, ne samo u finišu, ukazuju na to da je Zvezda izgubila veliku većinu utakmica protiv timova iz „gornjeg doma“ u gostima. Slavila je senzacionalno na početku sezone protiv Fenerbahčea pod vođstvom Tomislava Tomovića, a poslije toga je pod vođstvom Saše Obradovića pobijedila još njegov bivši tim, Monako. Sve ostale utakmice je izgubila.

Neki porazi bili su glatki i teški, poput onog protiv Žalgirisa (99:67), a bilo je i dramatičnih, poput meča u Valensiji, u kojem su Kodi Miler-Mekintajer i Nikola Kalinić prosuli Zvezdin napad za izjednačenje ili pobjedu.

Uz skor 2-8 na gostovanjima protiv Top 10 timova, Zvezda se sprema za nedjelju odluke u kojoj će pokušati da napravi podvig i ponovi istorijski uspjeh iz prošle sezone, kada je pobijedila Barselonu u gostima.