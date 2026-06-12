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"Ne mogu da pričam o tome": Direktor Granda ženio sina, došli svi sa estrade osim Suzane Jovanović (Foto)

"Ne mogu da pričam o tome": Direktor Granda ženio sina, došli svi sa estrade osim Suzane Jovanović (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Sin direktora Granda Gorana Šljivića, Dušan, direktora fotografije u "Grandu", juče je stao na ludi kamen u prisustvu velikog broja estradnih ličnosti, ali ne i Suzane Jovanović.

Direktor Granda ženio sina, došli svi sa estrade osim Suzane Jovanović Izvor: Marko Karović

Na opštinskom vjenčanju i svadbenom veselju, koje je održano u jednom prestižnom hotelu na Zlatiboru, bilo je 350 zvanica, a među njima i brojne poznate ličnosti.

Sa Dušanom i njegovom izabranicom Stašom slavili su i Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Dragan Kojić Keba, Aleksandar Milić Mili, Ana Sević, Milan Mitrović, Dejan Matić i mnogi drugi, ali je primjetno da ovom činu nije prisustvovala Suzana Jovanović.

Saša Popović i Goran Šljivić bili dugogodišnji saradnici, te je mnoge iznenadilo Suzanino odsustvo. Ima onih koji su se zapitali koji je razlog ovakve odluke, da li je bila spriječena ili je pak došlo do zahlađenja odnosa.

Suzana je za Kurir poručila da nema nikakvih problema, ali za duži razgovor nije imala vremena.

"Sve je u redu, ali ništa ne mogu da vam pričam o tome" rekla je ona za Kurir i time dala do znanja da odnosi nisu loši, već najvjerovatnije iz privatnih razloga nije bila u prilici da dođe na slavlje.

Direktor "Granda" je pred vjenčanje sina za Kurir istakao da je ponosan na njega i pohvalio snajku.

"Utisci su prelijepi, uzbuđenje je preveliko zaista" rekao je Goran Šljivić za Kurir, koji je za ovu priliku odabrao elegantno odijelo, a osmjeh mu nije silazio s lica.

Na pitanje da li je sina savjetovao povodom vjenčanja, rekao je:

" Nisam ga nikada savjetovao. Snajka je fenomenalna, slažu se super, zaista sam ponosan i presrećan."

Pogledajte

05:55
Goran Šljivić
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir



(Kurir, MONDO)

Tagovi

suzana jovanović svadba Goran Šljivić

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