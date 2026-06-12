Bek Kris Džouns (33) prvo je pojačanje Crvene zvezde nakon što je Miloš Teodosić postao direktor u klubu.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda je počela sa formiranjem tima za narednu sezonu! Nakon što je na mjesto direktora stigao Miloš Teodosić, a zatim postalo jasno da će trener ekipe biti Ibon Navaro, vrijeme je za dolaske i u igračkom kadru crveno-bijelih! Prvo pojačanje u timu biće plejmejker Kris Džouns (33).

Iskusni košarkaš bogatog iskustva u Evropi potpisaće sa Zvezdom ugovor na jednu godinu, uz mogućnost produžetka saradnje na još godinu dana. On u Beograd stiže nakon avanture koju je imao u Hapoelu iz Tel Aviva, a Zvezdu je izabrao nakon dugog vaganja nekoliko vrlo atraktivnih ponuda. Očigledno je Zvezdin predlog saradnje bio najbolji, pa će Džouns naslediti Kodija Miler-Mekintajera u crveno-bijelom dresu.

Džouns je iza sebe imao vrlo dobru sezonu u Hapoelu iz Tel Aviva. U Evroligi je odigrao 42 utakmice, u četiri je bio starter, a bilježio je prosječno 10 poena uz 42,3 odsto za tri, te 4,2 asistencije, dva skoka i jednu ukradenu loptu za indeks korisnosti 11,8. Na mečevima protiv Crvene zvezde ubacio je 15 i 16 poena, dok je protiv Partizana postigao 12 i 16 poena.

Američki bek rođen je u mjestu Garland u Teksasu, a nakon što je pohađao dva koledža u SAD nije uspio da stigne do NBA lige. Za veliku šansu morao je da se izbori obilaznim putem, pa je između ostalog igrao u Švajcarskoj, Belgiji, Turskoj, Izraelu, Francuskoj, Španiji i ponovo Izraelu. Tokom igranja u Evropi američki bek Kris Džouns postao je reprezentativac Jermenije.