Crvena zvezda će sa desetog mjesta u Evroligi ići u doigravanje, a rival će joj biti Barselona. Ovo je kompletan put crveno-bijelih i nastavku takmičenja.
Crvena zvezda je prvo izgubila svoj meč od Real Madrida, a onda je dočekala najgori mogući scenario. Tim Saše Obradovića je na kraju regularnog dijela takmičenja u Evroligi završio kao deseti.
To znači da će crveno-bijeli morati da pobjede dvije utakmice u gostima kako bi mogli da se nadaju da će se naći u plejofu. Ukoliko to urade rival u četvrfinalnoj plejof seriji biće im ekipa Olimpijakosa.
A Crvena zvezda će u utorak u prvom meču plej-ina igrati sa timom Barselone u "Blaugrani". Ukoliko tu pobjede u petak će ići na gostovanje poraženom iz meča Panatinaikosa i Monaka u Atini.
Kako je Crvena zvezda završila kao deseta?
Sve je počelo tako što je tim Monaka razbio Hapoel na svom terenu, a onda su u poslednjim mčevima večeri igrači Barselone dobili Bajern, a košarkaši Panatinaikosa Anadolu Efes. To znači da se praktično ništa nije potrefilo igračima Zvezde i sa najgoreg mjesta će u plej-in. Ukoliko Crvena zvezda prođe i pobijedi oba meča u plej-inu, plejof počinje 28. aprila.
