Finiks pobijedio Golden Stejt u poslednjoj utakmici plej-ina i odredio sve parove NBA plej-ofa

Golden Stejt Voriorsi, šampioni iz 2022. godine, završili su sezonu bez plasmana u plej-of nakon poraza od Finiks Sansa 96:111 u plej-inu.

Trener Steve Kerr emotivno je nakon meča zagrlio Stephen Curry (17 poena, 3/10 za tri poena) i isključenog krilnog centra Draymond Green, sa kojima je osvajao titule, svjestan da je sezona za njegov tim završena ranije nego što su očekivali.

U meču za plasman u plej-of dominirali su Sansi, predvođeni raspoloženim Jalen Green, koji je ubacio čak 36 poena, uključujući osam trojki iz 14 pokušaja. Devin Booker dodao je 20 poena, uprkos slabom šutu za tri poena (0/5).

Finiks je ovom pobjedom zakazao plej-of seriju protiv prvoplasiranog tima Zapada – Oklahoma City Thunder.

Sa druge strane, Golden Stejt je drugi put u posljednje četiri sezone ostao bez plej-ofa, dok su u preostala dva navrata nakon titule stizali do druge runde.

Poznati su i svi parovi plej-ofa:

Zapad:

Oklahoma – Finiks

Lejkersi – Hjuston

Denver – Minesota

San Antonio – Portland

Istok:

Detroit – Orlando

Klivlend – Toronto

Njujork – Atlanta

Boston – Filadelfija

Denver Nuggets, predvođeni Nikola Jokić, plej-of počinju ove subote od 21.30 časova, utakmicom protiv Minnesota Timberwolves.