Srpski košarkaš Nikola Jokić ostao je nadomak tripl-dabla, ali Denver slavi veliku pobjedu.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je novi maestralan meč u NBA ligi. Ovog puta je stao nadomak tripl-dabla u ubjedljivoj pobedi Denver Nagetsa protiv Golden Stejt Voriorsa 129:104. Trostruki MVP NBA lige postigao je 26 poena i po devet skokova asistencija za nešto više od 28 minuta na terenu.

Dejvid Adelman je odlučio da odmori najboljeg igrača u poslednjoj četvrtini, dok su ostali igrači odradili sjajan posao i lagano proveli meč kraju. Sve je bilo riješeno već posle 30 minuta košarke kada je Denver napravio nedostižnih +22, da bi u poslednjoj deonici prednost porasla do maksimalnih +26. Osim Jokića praktično svi ključni igrači su bili raspoloženi, dok su Voriorsi bez Stefa Karija izgledali kao da su se tek juče okupili.

Why so serious?



Nikola Jokic in full-on Joker modepic.twitter.com/I6a0GJWPDP — Joel Rush (@JoelRushNBA)November 8, 2025

Osim Jokića, istakao se Džamal Marej sa 23 poena i osam asistencija, Eron Gordon je imao 18 poena, dok je Jonas Valančijunas odigrao samo 16 minuta i postigao isto toliko poena. S druge strane prednjačio je Batler sa 16 poena, Drejmond Grin i Kventin Postsu i Vili Ričard su ispratili sa 14.

Svi rezultati:

Orlando - Boston 123:110

Vašington - Klivlend 114:148

Atlanta - Toronto 97:109

Bruklin - Detroit 107:125

San Antonio - Hjuston 121:110

Memfis - Dalas 118:104

Majami - Šarlot 126:108

Milvoki - Čikago 126:110

Minesota - Juta 137:97

Denver - Golden Stejt 129:104

Sakramento - Oklahoma 101:132