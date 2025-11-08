Srpski košarkaš Nikola Jokić ostao je nadomak tripl-dabla, ali Denver slavi veliku pobjedu.
Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je novi maestralan meč u NBA ligi. Ovog puta je stao nadomak tripl-dabla u ubjedljivoj pobedi Denver Nagetsa protiv Golden Stejt Voriorsa 129:104. Trostruki MVP NBA lige postigao je 26 poena i po devet skokova asistencija za nešto više od 28 minuta na terenu.
Dejvid Adelman je odlučio da odmori najboljeg igrača u poslednjoj četvrtini, dok su ostali igrači odradili sjajan posao i lagano proveli meč kraju. Sve je bilo riješeno već posle 30 minuta košarke kada je Denver napravio nedostižnih +22, da bi u poslednjoj deonici prednost porasla do maksimalnih +26. Osim Jokića praktično svi ključni igrači su bili raspoloženi, dok su Voriorsi bez Stefa Karija izgledali kao da su se tek juče okupili.
Osim Jokića, istakao se Džamal Marej sa 23 poena i osam asistencija, Eron Gordon je imao 18 poena, dok je Jonas Valančijunas odigrao samo 16 minuta i postigao isto toliko poena. S druge strane prednjačio je Batler sa 16 poena, Drejmond Grin i Kventin Postsu i Vili Ričard su ispratili sa 14.
Svi rezultati:
Orlando - Boston 123:110
Vašington - Klivlend 114:148
Atlanta - Toronto 97:109
Bruklin - Detroit 107:125
San Antonio - Hjuston 121:110
Memfis - Dalas 118:104
Majami - Šarlot 126:108
Milvoki - Čikago 126:110
Minesota - Juta 137:97
Denver - Golden Stejt 129:104
Sakramento - Oklahoma 101:132