Srpski košarkaš Nikola Jokić vidi sve na terenu, ali ova situacija mu je promakla.

Izvor: DNVR Sports/Youtube/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić izneo je utiske nakon impresivne pobjede protiv Golden Stejt Voriorsa 129:104. Nagetsi su odigrali sjajnu partiju na obe strane terena, a srpski as čitavu poslednju deonicu nije ulazio u igru. Njegovi saigrači su rutinski priveli meč kraju, a posebno su se istakli Džamal Marej i Eron Gordon. Ono što je nasmejalo sve je to da se Jokić ne sjeća najboljeg poteza utakmice.

Gordon je imao atraktivno zakucavanje u trećoj četvrtini, ali Jokiću je to nekako promaklo. "Šta misliš o zakucavanju Erona Gordona?", upitao je novinar. Po Nikolinom izrazu lica odmah se vidjelo da ne zna o čemu se radi.

"Stvarno se ne sjećam, kad si zakucao?", upitao je Jokić Erona i na kratko prekinuo intervju. Zatim je dodao: "Je l' bilo impresivno?".

Nagetstima je konačno proradio šut u meču sa Voriorsima, a između ostalog se dotakao svog odnosa sa Jonasom Valančijunasom koji je za 16 minuta na terenu postigao isto toliko poena.

Kako bi opisao Jonasov smisao za humor? "Dobar je, evropski, ima dobar smisoa za humor. Drago mi je što je sa nama sjajan je momak. To je evropska konekcija, ne mogu to da objasnim. Nismo se znali ranije, on je malo stariji od mene", rekao je o svom odnosu sa Valančijunasom.

Marej je plesao po terenu, zabeležio je 23 poena, tri skoka i osam asistencija, a Jokić je istakao da je njegov mentalitet pobjednički i kako je odigrao jedan od najboljih mečeva u poslednje vrijeme.

"Igrao je sa dosta intuicije, na pravi našin je ušao u meč, može da kreira za sve, kreira za sebe, jako je dobro što ga imamo u timu", rekao je Jokić i istakao da njegov tim ima velike ambicije u ovoj sezoni i da samo treba na nastave u ovom ritmu.