Američki košarkaš Stef Kari odveo je utakmicu u produžetak, spektakularnom trojkom na meču Golden Stejta i Denvera.

Izvor: X/warriors/printscreen

Spektakularan meč na samom početku NBA sezone ponudili su nam Golden Stejt i Denver! Vidjeli smo nevjerovatnu dramu u finišu, pa zatim pobedu tima iz Kalifornije (137:131) nakon produžetka i to uz monstruozne partije Arona Gordona na jednoj i Stefa Karija na drugoj strani.

Upravo je najbolji igrač u istoriji Golden Stejta bio čovjek odluke na ovom meču, jer je od poluvremena do kraja meča postigao čak 35 poena! Između ostalog i trojku kojom je odveo meč u produžetak, nekoliko sekundi nakon što je Gordon donio tri poena prednosti Denveru i nekoliko sekundi pre nego što je Golden Stejt vjerovatno faulirao Nikolu Jokića u poslednjoj akciji četvrtog perioda.

Zna se da je Stef Kari najbolji šuter u istoriji košarke, ali on i dalje pronalazi načine da šokira ljubitelje sporta širom svijeta. golden Stejt je za njega pripremio akciju iz auta, a za razliku od svih ostalih igrača koji su bili pod košem Denvera Kari je ostao na sredini terena u direktnom duelu protiv Džamala Mareja. Uspio je da se izbori za poziciju, primio je loptu iz auta i magija je mogla da počne. Drejmond Grin je napravio blok u kojem je ostao Marej, Nikola Jokić nije mogao da napadne Karija na deset metara, a Stef je odatle pogodio... Pogledajte:

ARE YOU NOT ENTERTAINEDpic.twitter.com/WVnun08ka3 — Golden State Warriors (@warriors)October 24, 2025

Stef Kari je na ovom meču šutirao 6/12 za tri poena, ali je ovu izuzetno važnu trojku rutinski pogodio. Iako je situacija bila izuzetno teška i u ključnom trenutku utakmice, najboljeg trojkaša svih vremena nije ometala ni prevelika distanca. Mnogi bi u ovakvoj prilici tražili bolji položaj, ali ne i Kari koji već godinama pogađa najteže šuteve u NBA ligi.