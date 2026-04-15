Žofri Lovernj je na ivici suza otkrio da je poslao Dušku Vujoševiću poruku o povratku u Partizan i da ne zna da li je on vidio.

Izvor: MN Press

Žofri Lovernj vratio se u Partizan, ugovor je potpisan do kraja sljedeće sezone i ponovo će biti u dresu voljenog kluba. Nažalost, na mečevima ga neće gledati Duško Vujošević koji je sahranjen 14. aprila. Priznao je francuski košarkaš da su mu zbog toga trenutno pomiješana osjećanja.

"Srećan sam mnogo, ali se u isto vrijeme osećam čudno zbog ovog trenutka. Tužan sam zbog Duleta, ali mislim da će Dule biti srećan zbog mene. Sumnjao sam da će se ovo ikada dogoditi, ali se desilo. Srećan sam i tužan u isto vrijeme", rekao je Lovernj, a prenosi "Mozzartsport".

Otkrio je i jedan nepoznat detalj, da je javio Dušku da će ponovo igrati za Partizan.

"Znao sam da nije dobro. Ipak, nisam očekivao da će se ovo dogoditi. Moja posljednja poruka njemu je bila da se vraćam u Partizan. Ne znam da li je pročitao", ispričao je Žofri na ivici suza dan pošto je nosio krst na sahrani čuvenog trenera.

"Pričao sam sa Vanjom i Penjarojom"

Pričao je francuski košarkaš potom i očekivanja koja ima od sebe i kako može da pomogne klubu.

"Pričao sam sa Marinkovićem i sa ljudima iz kluba. Znam da ne mogu da igram u Evroligi i ABA ligi, ali ću igrati u KLS zbog srpskog pasoša. Imam vremena da se uklopim. Dobro se osjećam, trenirao sam sa Megom. Trener Penjaroja očekuje od mene da se borim i dam maksimum. Moje ćerke su takođe srećne, živjećemo ovdje i poslije moje karijere. Biće mi drago da opet vidim navijače i da čujem dobro poznate pjesme."

Koga bi Žofri vratio u Partizan?

Dobio je Žofri i dosta zanimljivo pitanje na samom kraju. Koga bi vratio u Partizan da može?

"Ne znam... Ako postoji mogućnost, onda Bogdanovića, Lučića, Milosavljevića. Ne znam, mada mislim da ćemo biti samo Vanja i ja", zaključio je Lovernj.