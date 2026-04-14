Emotivne scene na sahrani Duška Vujoševića, Žofri Lovernj je nosio krst dok su navijači Partizana pjevali poznatu pjesmu

Duško Vujošević ispraćen je na vječni počinak. Posle komemoracije u Skupštini grada je na Novom groblju sahranjen najtrofejniji trener u istoriji Partizana. Krst je nosio bivši igrač crno-bijelih Žofri Lovernj.

Veliki broj ljudi došao je da se oprosti od Vujoševića, tu su bili i navijači koji su u jednom momentu zajedno zapjevali poznatu navijačku pjesmu "Dobro pamtim sve". Na taj način su odali počast čuvenom stručnjaku.

Tokom povorke je u jednom momentu zapevao i hor koji se na taj način oprostio od Duleta.

Pogledajte i kako je to izgledalo dok je hor pjevao: