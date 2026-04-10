Doskorašnji plejmejker crveno-belih Jago Dos Santos ekspresno je našao novi klub.

Brazilski plejmejker Jago Dos Santos nastaviće karijeru u Virtusu. Praktično sat posle svog rastanka sa Crvenom zvezdom, potpisao je za italijanskog velikana i taj transfer je ozvaničen.

"Jago Dos Santos je novi igrač šampiona Italije", objavljeno je na sajtu kluba iz Bolonje.

Iako je krajnje neubičajen trenutak za transfer, u pretposlednjoj nedelji ligaškog dijela Evrolige, Jagov odlazak nije veliko iznenađenje. Prethodnih nedelja izgubio je ulogu rezervnog plejmejkera, u koju je prekomandovan Stefan Miljenović i na evroligaškim mečevima.

Brazilac nije bio dio tima Zvezde u Evroligi od 27. marta i po svemu sudeći rastanak je bio logičan rasplet, na kraju sezone koja je i počela njegovim udaljavanjem iz ekipe Janisa Sferopulosa. Ipak, početkom oktobra on je vraćen u takmičarski sastav, dao je doprinos Zvezdinim igrama ove sezone, ali je ipak došao kraj.

Virtus ima skor 13-23 u Evroligi i odavno nema šansu za plasman u plej-in. Prošlog mjeseca Bolonju je napustio bivši trener Zvezde Duško Ivanović, a trenutno je šef stručnog štaba srpski stručnjak Nenad Jakovljević.