Crvena zvezda rastala se sa plejmejkerom
Crvena zvezda saopštila je da je Jago Dos Santos napustio klub, iako je imao ugovor do kraja sezone. Dogovoren je sporazumni raskid ugovora. Nedeljama nije bio u planu trenera Saše Obradovića koji je na mjestu rezervnog plejmekera video Stefana Miljenovića ispred Brazilca, i tu je definitivno došao kraj.
Dvije strane bile su blizu rastanku i prošlog ljeta, kada se Južnoamerikanac vratio kući jer za njega nije bilo mjesta u ekipi, ali je posle niza problema sa povredama ipak vraćen u rotaciju i pružio je uobičajeni doprinos uspejsima ekipe. Ipak, sada je vrijeme za prekid saradnje koja je trajala skoro tri godine.
"Nemamo finansijskih obaveza, a Jago je potpuno slobodan"
"KK Crvena Zvezda Meridianbet i naš dosadašnji plejmejker Jago Dos Santos sporazumno su u petak raskinuli ugovor.
Obostranim dogovorom, KK Crvena zvezda Meridianbet nema više nikakvih finansijskih obaveza prema brazilskom beku koji je imao ugovor sa klubom do kraja takmičarske sezone 2026-2027. Sa druge strane, Jago Dos Santos je potpuno slobodan u izboru nove sredine.
Jago Dos Santos je u Crvenu zvezdu Meridianbet stigao tokom ljeta 2023. godine iz njemačkog Ulma. Sa našim klubom u kome je ostavio značajan trag, osvojio je ABA ligu 2024. godine i bio najkorisniji igrač finalne serije plej ofa. U crveno bijelom dresu osvojio je četiri trofeja: uz ABA ligu, doprinio je i osvajanju dva kupa Radivoj Korać (2024,2025) i srpsko prvenstvo (2024).
Osim velikog doprinosa na parketu, Jago Dos Santos je kao prvi Brazilac u istoriji kluba, ponašanjem van njega i odnosom koji je imao sa našim Zvezdašima, postao važan dio istorije KK Crvena zvezda.
Klub ovom prilikom želi puno sreće, zdravlja i uspjeha našem Jagu u daljim izazovima koji mu slijede u karijeri.
Jago Hvala ti i srećno!"
Jago je poslednji meč za Zvezdu u Evroligi odigrao na gostovanju Barseloni 27. marta, kada je na terenu proveo 5 i po minuta i nije se "upisao". U najjačem takmičenju prosječno je postizao 2,6 poena ove sezone, uz 2,2 asistencije.