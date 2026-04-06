Iskusni francuski centar Žofri Lovernj je spreman za novo poglavlje u karijeri.

Bivši kapiten Partizana Žofri Lovernj je definitivno završio svoju epizodu u Kuvajtu, što je saopštio putem društvenih mreža. Jednom rečenicom je raspalio maštu Grobara i najavio novo poglavlje u karijeri.

Ponovo se dovodio u vezu sa povratkom u Humsku, a sada za to nema nikakvih prepreka. Zahvalio se svima u klubu na saradnji i istakao da je spreman za nove izazove.

"Nisam znao šta da očekujem kada sam stigao u Kuvajt, ali se ispostavilo da je to bilo jedno od najljepših iznenađenja u mojoj karijeri. Ovo poglavlje se privodi kraju i odlazim sa velikom zahvalnošću. Saigračima – hvala vam na svemu što smo zajedno prošli na terenu i van njega. Stručnom štabu – Dušanu, Zokiju, Igoru i Eliju - hvala vam na povjerenju i svakodnevnom radu", napisao je iskusni Francuz i dodao:

"Baderu i organizaciji – hvala na toploj dobrodošlici i što ste učinili da se osjećam prijatno na terenu i van njega. Iskreno se nadam da će se situacija brzo riješiti kako bi se sve vratilo u normalu i liga nastavila onako kako treba. Spreman sam za ono što dolazi… više nego ikad", napisao je Žofri Lovernj

Mijailović ga želi u Partizanu

Žofri Lovernj je nedavno uživo gledao utakmicu Partizana i Asvela u Evroligi i nije krio da mu je želja da ponovo obuče crno-bijeli dres. Nedavno je na tu temu govorio i predsjednik Partizana Ostoja Mijailović.

"Lovernj ima moje veliko poštovanje, imam i ja želju da on završi karijeru u Partizanu i to ne krijem godinama unazad. O njegovom povratku razgovaraćemo sa našim stručnim štabom koji je veoma važan šraf u donošenju ovakvih odluka."